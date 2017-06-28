Душанбе признан одним из самых загрязненных городов мира. Преобладающее большинство случаев загрязнения воздуха в таджикской столице происходит по вине автомобилей.

Повышенное содержание вредных веществ в воздухе может стать причиной серьезных заболеваний. Вредные вещества крайне негативно влияют на органы дыхания, а также становятся причиной осложнения болезней у детей и взрослых.

57-летний житель Душанбе Олим Шарипов, когда-то работавший поваром, рассказал нам о своих проблемах со здоровьем, связанных с проживанием в городе с большим количеством автомашин.

- С 90-х годов я страдаю бронхиальной астмой, нахожусь под постоянным наблюдением врачей. Вот сейчас мы зашли с улицы в помещение, и я это чувствую. В результате ежегодного увеличения количества автомобилей мое заболевание переросло в хроническую форму. Из-за болезни мне пришлось оставить свою поварскую работу. Инвалидности и пенсии по болезни у меня нет. Я пытался ее оформить. Но все мои документы, выписки оказались «случайно» утерянными. Мне приходилось бывать и в трудовой миграции. Здоровье не позволило мне продолжить работу. Сейчас я перебиваюсь случайными заработками. Только на лекарства в месяц трачу 1500 сомони ($167. При этом средняя зарплата в Таджикистане 1197 сомони ($135). - Ред.) Так получилось, что я давно уже не живу со своей семьей, детьми. Материальную поддержку оказывают мои родные братья. Раньше одного бронхорасширяющего аэрозоля-ингалятора «Сальбутамол» мне хватало на 20-25 дней. Сейчас его хватает максимум на три дня. Однозначно это из-за испорченного автотранспортом воздуха. Бывает, что направляешься на прием к врачу, едешь на транспорте, чувствуешь, что тебе не хватает воздуха. Вынужденно прерываешь свою поездку, - рассказывает Олим.

Олим Шарипов Asia-Plus

Врачи рекомендуют Шарипову чаще находиться на свежем воздухе, а лучше вовсе сменить место жительства. Но в силу социальных проблем этого он пока сделать не может.

Автотранспорт – основной загрязнитель воздуха

В городе Душанбе сегодня основную угрозу чистому воздуху несут выбросы автотранспортных средств. По официальным данным, транспорт в Душанбе является сейчас основным источником загрязнения – преобладающее большинство случаев загрязнения воздуха происходит по вине автомобилей.

Руководитель экологической организации «Маленькая Земля» Тимур Идрисов считает, что проблема загрязнения воздуха автотранспортом является одной из наиболее острых, особенно для крупных городов республики.

- В Душанбе, по официальным данным, на долю автотранспорта приходится до 80% всех выбросов в атмосферу, говорит он. - Огорчает тот факт, что серьезных изменений в плане улучшения ситуации не предвидится. В 2015 г. был принят закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта», который предусматривает широкий спектр мер по смягчению воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Но необходимые подзаконные акты, стандарты и механизмы исполнения закона до сих пор не разработаны и не приняты. Еще в 1997 году как мера контроля за загрязнением воздуха был введен экоталон. Но в действительности при получении экологического талона практически ни одна машина не проходит положенную проверку. Талон выписывается на месте при его оплате водителем (при этом многие водители отмечают, что платят сумму больше официальной стоимости экоталона). В целом надо отметить, что действующая система проверок транспортных средств на токсичность отработавших газов и технических осмотров на предмет пригодности авто к эксплуатации в основном ориентирована на получение дохода, а не на сохранение чистоты воздуха. В основном загрязнение атмосферы выхлопами связано с устаревшим парком автомобилей, их плохим техническим состоянием, некачественным топливом и т.п.

Автомобильные выхлопные газы имеют серьезное негативное влияние на здоровье людей. Эти газы представляют собой смесь примерно 200 веществ. Оксид углерода соединяется с гемоглобином крови и блокирует доставку кислорода в ткани организма, в результате чего наступает отравление, а при тяжелом отравлении - смерть. Двуокись азота играет большую роль в образовании продуктов превращения углеводородов в атмосферном воздухе.

По мнению заместителя директора Республиканского центра по борьбе с туберкулезом Аслиддина Раджабова, грязный воздух в городах, где содержание вредных выхлопных газов и выбросов промпредприятий в воздухе очень высок, оказывает серьезное негативное влияние на здоровье людей, особенно на астматиков и больных туберкулезом.

- Чистый воздух необходим не только для больных туберкулезом, но и, конечно же, для всех людей. При лечении больных туберкулезом хороших результатов можно достичь везде — в горах и равнинной местности, в приморских и континентальных городах. И даже в мегаполисах, лишь бы был налицо один из основных элементов этого лечения — просто чистый воздух, - говорит Раджабов.

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Всемирная организация здоровья отслеживает одну и ту же тенденцию на протяжении последних десятилетий: количество людей, подверженных аллергии, в развитых странах неуклонно растет.

Семейный врач Шоингул Сабурова в интервью «АП» заявила, что часто влияние выхлопных газов сказывается на дыхательной системе, что проявляется дыхательной недостаточностью.

- Газы способны вызвать атеросклероз сосудов головного мозга. Иногда у человека возникают заболевания сердечно-сосудистой системы. Наиболее сильное негативное влияние выхлопные газы оказывают на водителей и пассажиров. Очень вредно долго находиться в пробках. Не стоит много и часто ездить на автомобиле, если нет острой необходимости. Каждому человеку полезно больше бывать на природе, где нет автомобилей. Позаботьтесь о том, чтобы возле вашего дома были зеленые насаждения - деревья и кусты. Если рядом с домом находится дорога, то старайтесь держать в квартире много цветов. Не пускайте своих детей гулять возле проезжей части, по возможности старайтесь гулять каждый вечер в парке.

Контроль качества воздуха – шаг к улучшению ситуации

Для оценки качества воздуха Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список основных загрязняющих веществ, их пять: оксид углерода, озон, двуокись азота и серы, бензол. В список также включили взвешенные частицы (PM), которые могут представлять опасность для здоровья. По каждому из веществ существуют допустимые нормы концентрации, за которыми следят экологи и соответствующие государственные органы.

Эколог Мирсаид Назаров, считает, что для того чтобы уменьшить количество выбросов и, соответственно, их негативное влияние на окружающую среду, предусматривается выполнение ряда мероприятий.

- Одной из основных мер недопущения загрязнения автомобилями воздуха сверх установленных норм является контроль качества используемого топлива. Эту работу ведут специалисты Агентства по стандартизации и метрологии. ГСМ, поступающие в республику, проверяются на соответствие октановым числам, которые предусматривают нормативы качества. Другая мера, которая способствует уменьшению выбросов, - это обустройство дорог. Они должны быть ровными, комфортными, с малым количеством барьеров на пути регулярного систематического движения. Важную роль в сохранении чистоты воздуха играет использование катализаторов для двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине, - говорит Назаров.

Газ – хорошая альтернатива

По мнению специалистов, еще одна мера, способствующая уменьшению выбросов в атмосферу, - это перевод автотранспорта на альтернативный вид топлива - сжиженный природный газ. В этом случае количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух с автомобильными выхлопами, уменьшится наполовину.

Суммарный выброс токсичных веществ у автомобилей, работающих на сжиженном газе, значительно меньше, чем у машин с бензиновыми двигателями. Так, грузовик ЗИЛ-130, переведенный на газ, имеет показатель по токсичности почти в 4 раза меньше, чем его бензиновый собрат.

Перевод автотранспорта на газовое топливо уменьшает выброс в атмосферу вредных веществ. Многолетний опыт эксплуатации автомобилей, работающих на сжиженном газе, во многих странах мира выявил существенные технико-экономические и санитарно-гигиенические преимущества голубого топлива по сравнению с бензином. При работе двигателя на газе происходит более полное сгорание смеси. А это ведет к снижению токсичности выхлопных газов, уменьшению нагарообразования и расхода масла, увеличению моторесурса. Кроме того, сжиженный газ дешевле бензина.

На страже чистого воздуха

Как сообщили в Управлении охраны окружающей среды города Душанбе, на четырёх путях въезда в город установлены контрольные посты (на 9-м километре трассы Душанбе – Вахдат; в махаллях Машъал, Чорбог и Чоряккорон), в обязанности которых входит не допускать в город автомобили с повышенным уровнем выбросов.

В целях ведения госконтроля на трассах работают инспекторы по вопросам экологии. Они ежедневно на контрольных точках проверяют состояние выбросов автотранспорта. Летом прошлого года проводилась специальная акция «Чистый воздух», которая выявила 318 случаев превышения количества выбросов, и против нарушителей были применены соответствующие меры.

У Агентства гидрометеорологии имеется передвижная лаборатория, которая проводит мониторинг качества воздуха по всей территории города, в частности производится замер шести компонентов – сернистого ангидрида, окиси азота и углерода, пыли и других загрязняющих веществ.

Душанбе расположен в котловане, продуваемость небольшая – среднегодовая скорость ветра 1,4 м в секунду.

В отличие от других регионов Таджикистана в Душанбе нагрузка на экологию больше, и отсюда и требования к автомобилям жёстче.

Воздух за пределами машины гораздо грязнее, чем внутри. Включенный кондиционер засасывает токсичные соединения внутрь. Кроме того, при остановке машин на красный свет они проходят сквозь различные ездовые циклы — снижение скорости, холостой ход и разгон. Одновременно на светофоре скапливается много автомобилей, выбрасывающих токсичные соединения. В результате на дороге на светофорах в воздухе накапливаются вредные вещества, которые очень медленно развеиваются.

Например, всего в Европе, по данным ВОЗ, только в 2015 году от последствий загрязнения воздуха рано ушли из жизни более 400 тысяч человек. По подсчетам ученых, водители, остановившиеся в заторах, подвергаются в 29 раз более интенсивному воздействию загрязняющих веществ, чем те, кто едет по дорогам, даже с небольшой скоростью.

Выход есть?

Тимур Идрисов уверен, что проблема заключается не только в загрязнении автомобилями окружающей среды, ведь, чтобы обслуживать все большее количество машин, нужны автостоянки, заправки, гаражи, дороги.

- Они постепенно отвоевывают пространство, которое можно было бы использовать под скверы, парки, детские площадки. Жизненное пространство человека в городе сокращается, что не может не сказываться на его здоровье. Утилизация старых автомобилей представляет собой еще одну серьезную проблему. Куда деваются старые аккумуляторы, покрышки, запчасти? Ведь использованное автомобильное масло, антифриз, аккумуляторы содержат высокотоксичные элементы и представляют собой большую опасность для окружающей среды и здоровья человека. По правилам они должны передаваться в центры техобслуживания автомобилей или специальные центры. Но это только по правилам, а на самом деле большая часть этих отходов просто выбрасывается. Поэтому требуется комплексный подход, направленный не только на ужесточение стандартов относительно выбросов и качества топлива или «экологизацию» транспорта (например, вытеснение с рынков устаревших автомобилей или поддержка электромобилей), но и на сокращение общего количества частных автомобилей. Такие меры могут включать, например, плату за проезд по шоссе, дорогую и ограниченную парковку в центре городов, расширение пешеходных зон, активное развитие велосипедной инфраструктуры и общественного транспорта. Нужны новые концепции мобильности, которые будут поддерживать социально и экологически дружелюбные виды транспорта, а не частные автомобили.

Власти стараются, результаты пока не заметны

Власти принимают меры по предотвращению нарушений экологических норм, но на практике все это оказывается недостаточным. Для решения этой проблемы пока они предлагают отказаться от использования микроавтобусов в Душанбе.

Но поможет ли это решению проблемы или появятся новые?

Не первый год городская администрация пытается разными путями решить эту проблему.

Бывший мэр Душанбе еще несколько лет назад ввел запрет на въезд иногороднего пассажирского транспорта в столицу, указав на необходимость строительства для него терминалов на въезде в город. Но проблема не была решена.

Президент Эмомали Рахмон на встрече с активом города 15 февраля дал ряд поручений и рекомендаций новому руководству Душанбе, в том числе и по улучшению деятельности общественного транспорта, сохранению порядка на автодорогах, повышению качества услуг пассажирского транспорта и устранению проблемы пробок на столичных дорогах.

Новая администрация города с энтузиазмом взялась за решение транспортной проблемы города. Так, недавно в столицу из Турции была завезена большая партия автобусов, которыми намерены заменить маршрутки и таким образом уменьшить число автомобилей в городе.

По предоставленной «Душанбенаклиётхадамотрасон» информации, каждый день на улицы города в среднем выезжает 3,3 тысячи микроавтобусов.

Первый замдиректора «Душанбенаклиётхадамотрасон» Джумахон Давлатов считает, что все решения и усилия прежней администрации города были неплохими и даже своевременными. Но из-за отсутствия механизма их выполнения они остались только на бумаге:

- Относительно того, чтобы избавиться от микроавтобусов, сейчас речь не идет. Пока этот вопрос изучается специалистами. Думаю, автобусы и троллейбусы будут в приоритете, если этот транспорт будет работать по графику. Проблема пробок и загрязнения атмосферного воздуха опять-таки связана с превышением числа единиц маршруток на линиях, и они обязательно будут сокращены.

Вместо резюме

О серьезных проблемах транспорта и экологии столицы и необходимости скорейшего и, главное, безболезненного для всех решения говорят не первый год практически все.

Однако сейчас, кажется, этот вопрос наконец-то может решиться. Хотя кто его знает, проблема серьезная, здесь много взаимосвязанных факторов.

Как говорится, поживем - увидим…

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