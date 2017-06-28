АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе продолжит работу очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

- В рамках чемпионата Таджикистана по футболу (13-й тур) состоится матч "Регар-ТадАЗ" –"Баркчи". Начало в 18:00.

- В американском уголке Душанбе состоится презентация проекта для предпринимателей «Startup Challenge». Начало в 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮНЯ

День изобретателя и рационализатора.

1953 - В Гиссарском районе открылся санаторий Шаамбары

1957 - Состоялся Первый республиканский фестиваль молодежи Таджикистана.

2009 - До 10 тыс. таджикских мигрантов остались без работы в связи с закрытием Черкизовского рынка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.