Таджикские изобретательницы завоевали четыре награды Форума женщин-изобретателей мира в Сеуле

В канун 20-летия Дня национального единства в Республики Таджикистан, когда подводятся итоги и достижения периода мирного устойчивого развития страны, хорошая новость пришла из Республики Южная Корея.

Государственное учреждение “Национальный патентно-информационный центр” Министерства экономического развития и торговли РТ сообщает, что на выставке и Форуме женщин-изобретателей мира, которые прошли 8-13 июня в Сеуле, было представлено 6 изобретений таджикских женщин-изобретателей.

Организационный Комитет отметил эти изобретения одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

Итак, представляем наших изобретательниц:

Зубайдова Тоджиниссо - кандидат медицинских наук, зав.отдела экспериментальной фармакологии и биотехнологии Государственного учреждения “Центра фармацевтики” Академии медицинских наук Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан стала обладательницей золотой медали за изобретения в сфере биотехнологии и фармакологии “Средство «Ферубет», обладающее глюкозоснижающим действием» (Патент на изобретение №785 ) и «Успокоительный чай «Денисенко» (Патент на изобретение №789).

Тоджиниссо Зубайдова

“Средство «Ферубет». Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии и эндокринологии. Может быть применено для профилактики и лечения преддиабета, сахарного диабета 2 типа, желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой системы. Средство, обладающее глюкозоснижающим действием, изготовляемое из растительных средств, содержит порошки камедь – смолы, корня и масла ферулы.

«Успокоительный чай «Денисенко». Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии, неврологии и может быть применено для профилактики и лечения неврозов, неврастении, стрессовых состояний, гипертонической болезни, прединсультных состояний и после инсульта. Успокоительный чай изготовлен из растительных средств. В качестве ингредиентов содержит траву фенхеля обыкновенного, тархуна лекарственного, душица, мелисса лекарственного и чай.

Рахимова Робия Набиевна - ассистент кафедры “Фармацевтической и токсикологической химии” ТГМУ имени Абуали ибни Сино завоевала серебро за изобретение в сфере химии и фармакологии “Албцинкат”, проявляющий антигельминтную активность (Патент Республики Таджикистан на изобретение №746 ).

Робия Рахимова

“Албцинкат”. Препарат относится к новым биологически активным химическим веществам, в частности, к синтезу ранее неизвестного соединения альбендазола цинка (П) сульфат [ZnAlb]SO4, называемое также албцинкат, которое может быть использовано в ветеринарии в качестве антигельминтного препарата.

Карим-заде Гуландом - ассистент кафедры хирургических болезней №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, врач-хирург Отделения пластической и реконструктивной микрохирургии Республиканского центра сердечно-сосудистой и грудной хирургии Министерства здравооохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, получила серебряную медаль и “Семи-Гран-при” конкурса за изобретения в сфере медицины “Способ реконструкции сухожилий при последствиях повреждений локтевого нерва» (Патент Республики Таджикистан на изобретение № 759) и «Способ хирургического лечения тяжелой степени контрактуры Фолькмана» (Патент Республики Таджикистан на изобретение №756).

Гуландом Карим-заде

Приз «Семи-Гран-при» из представителей 30 стран получили только женщины изобретатели из Таджикистана, Ирана, Тайваня, Македонии и Южной Кореи. Гуландом Карим-заде стала первой изобретательницей из Таджикистана, получившей этот приз.

Способ реконструкции сухожилий при последствиях повреждений локтевого нерва. Изобретение относится к медицине, к разделу реконструктивной хирургии последствий повреждений кисти и предплечья. По данному способу проводят устранение когтистой деформации и восстановление функции приведения IV-V пальцев кисти путем выделения латеральной порции сухожилия поверхностного сгибателя IV пальца, которую проводят через подкожный тоннель к V пальцу и фиксируют к проксимальной блоковидной связке V пальца, что наряду с устранением деформации пальцев одновременно обеспечивает и функцию приведения мизинца.

Способ хирургического лечения тяжелой степени контрактуры Фолькмана. Изобретение относится к медицине, а именно к реконструктивной хирургии верхней конечности и может быть использовано для лечения тяжелой степени контрактуры Фолькмана. Суть изобретения заключается в том, что подготавливают реципиентную зону пораженной конечности, выделяют лоскут широчайшей мышцы спины соразмерную дефекту мягких тканей предплечья с последующим пересечением и его переносом на подготовленное реципиентное ложе предплечья, при выделении лоскута широчайшей мышцы спины используют фасцию передней зубчатой мышцы на отдельной сосудистой ножке, которую размещают в области ложа и сверх фасции выполняют шов сухожилий и срединного нерва.

Ёрмамадова Саврибегим Гулмамадовна - доцент кафедры «Прикладная химия» ТНУ, завоевала бронзовую медаль за изобретение в сфере химии «Дибацинкат, проявляющий антигрибковую активность» (Патент Республики Таджикистан на изобретение №745).

Саврибегим Ёрмамадова

Дибацинкат. Препарат относится к новым биологически активным химическим веществам, в частности, к синтезу ранее неизвестного соединения дибазола цинк (II) сульфат [ZnDb]SO4, называемое также дибацинкат, которое может быть использовано в ветеринарии в качестве антигрибкового препарата.

Шестой год изобретения таджикских женщин удостаиваются высоких наград на выставке и Форуме женщин-изобретателей мира, проходящих в городе Сеул (Южная Корея).

В нынешнем году в них приняли участие представители 30 государств мира: только на международной выставке свои изобретения представили около 500 женщин-изобретателей.