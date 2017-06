Chairman of the Majlisi Milli (Tajikistan’s upper house of parliament), Mahmadsaid Ubaidulloyev, has signed a decree on convocation of the next eleventh session of the Majlisi Milli on July 13.

