Первая и одна из самых значимых причин: сыграть шикарную свадьбу в Hyatt Regency Dushanbe – это не так дорого, как кажется; обо всех остальных - рассказывает Менеджер по организации банкетного зала этого отеля Латофат Расулова.

Свадьба в Hyatt Regency Dushanbe – это не так дорого

Hyatt Regency Dushanbe – всемирно известный бренд пятизвездочных отелей с блестящим интерьером и шикарным сервисом, именно поэтому у большинства людей складывается впечатление, что сыграть свадьбу в этом заведении – чрезвычайно дорогое удовольствие. Однако, это не совсем так: если соотнести качество услуг, предлагаемых в Hyatt Regency Dushanbe, с их стоимостью, то они не окажутся дорогими. Минимально предлагаемое меню на свадебные торжества начинается от 165 сомони на человека, и это некосмические цифры. Также мы предоставляем в качестве бонуса номер в подарок для новобрачных и нашу террасу для регистрации брака.

Банкетный зал в Hyatt Regency Dushanbe – невероятно красив и функционален

Банкетный зал в Hyatt Regency Dushanbe оборудован по последнему слову техники, с учетом всех мельчайших тонкостей, которые важны при проведении свадебного торжества. Во-первых, в зале отличная акустика, а значит, музыка будет звучать превосходно; во-вторых, здесь подходящее освещение, от которого зависит качество будущих свадебных фотографий и роликов; в-третьих, интерьер зала позволяет расставить столы так, чтобы все гости могли видеть жениха и невесту, а также артистов. Причем, если заказчик пожелает использовать свою схему расстановки столов, то команда отеля реализует его идею.

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Угощение в Hyatt Regency Dushanbe готовит высококвалифицированный шеф-повар

Наш шеф-повар родом из Индии, с огромным опытом работы в пятизвездочных отелях по всему миру. Он может приготовить блюда на заказ клиента, вне зависимости от того, какую кухню он выберет – национальную, европейскую или микс из таджикской и европейской.

И самое главное: заказчик до торжества точно будет знать, каким на вкус будет угощение для гостей, потому что банкетный зал Hyatt Regency Dushanbe - это единственное место в Таджикистане, где предусмотрена дегустация вкуса. То есть все блюда окажутся на столах гостей только после того, как получат одобрение клиента.

Обслуживание в Hyatt Regency Dushanbe учитывает традиции истинного таджикского гостеприимства

Потому что наш обслуживающий персонал – это местные кадры, которые прошли тренинги международного уровня. Это неспроста, такой позиции наша команда придерживается, чтобы официанты обслуживали гостей с учетом таджикской культуры.

Кстати, команда банкетного зала Hyatt Regency Dushanbe может проводить мероприятия и за пределами отеля.

Hyatt Regency Dushanbe работает с заказчиками только на основании договоров

А значит, все наши обязательства будут прописаны в официальном документе, который выступит надежной гарантией того, что главный праздник в жизни любой семьи пройдет без неприятных сюрпризов.

Впрочем, если гостям понадобится экстра-услуга, то команда Hyatt Regency Dushanbe готова предоставить ее, даже если это не прописано в договоре.