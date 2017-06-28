Жительница Согда в день священного праздника Ид-аль-Фитр 26 июня совершила самоубийство: бросилась в реку Сырдарья.

Как сообщила сотрудница пресс-центра штаба по ЧС и ГО Согдийской области Шахзода Буттаева, примерно в 21.20 39-летняя жительница джамоата Унджи Б. Гафуровского района сбросилась с моста на проспекте Исмоили Сомони города Худжанда.

Тело женщины было найдено на территории «Вододрома» города Худжанда на следующий день, 27 июня, и передано соответственным органам.

В настощее время устанавливаются причины, которые толкнули женщину на этот шаг.