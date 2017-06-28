На прошлой неделе компания Tcell открыла прием заявок на участие в первом молодежном инновационном лагере – Digital Camp Tcell.

После запуска Digital Camp, представители компании провели Открытые Форумы, анонсирующие проект, в Худжанде и Кулябе. На каждом Форуме собралась аудитория около 30 человек – предприниматели, владельцы малых и средних бизнесов, молодые стартаперы, студенты и заинтересованные в проекте и в получении новых знаний люди. Представители компании подробно рассказали о проекте, объяснили детали и подробности участия. Как и всегда, вход на Форум был бесплатным и открытым для всех желающих.

В Душанбе анонс проекта Digital Camp был представлен на другом партнерском мероприятии Tcell – PechaKucha. Здесь проект был презентован в уникальном формате точных и коротких презентаций – «20х20». В этом формате презентация состоит из 20 слайдов, каждый из которых сменяется ровно через 20 секунд, что позволяет делать презентации короткими и динамичными. Именно в таком формате участникам Digital Camp Tcell будет нужно презентовать свои финальные проекты.

Digital Camp – это площадка для молодых предпринимателей, стартаперов и энтузиастов, которые хотят создавать и развивать новый креативный подход в реализации идей, продуктов и сервисов для создания устойчивого бизнеса. Digital Camp поможет участникам продумать и разработать digital-стратегию, а также создать готовый финальный продукт для бизнеса – рабочий веб-сайт. Цифровая стратегия ведения бизнеса позволяет компаниям выявлять новые цифровые возможности, которые дают конкурентные преимущества, такие, как возможность ведения бизнеса на международном рынке, географически неограниченные возможности.

Проект Digital Camp Tcell является частью корпоративной социальной ответственности компании, и направлен на развитие инновационного потенциала и мотивирование молодежи на создание современного технологичного бизнеса. Увеличение локального таджикского контента в глобальной сети также является целью лагеря.

Заявки на участие принимаются до 1 июля. Выбранные на первом этапе команды, будут приглашены на интенсивные семинары и тренинги. За время тренингов, команды примут участие в многочисленных учебных семинарах, где более 15 местных и международных экспертов в различных областях будут делиться с командами опытом, помогать разрабатывать бизнес-идеи и создавать работающий сайт.

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте http://digitalcamp.tcell.tj/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий.

AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.