Таджикский легкоатлет Даврон Атабаев установил национальный рекорд Таджикистана в беге на 400 м в XXVII Мемориале Гусмана Косанова в Алматы.

Он преодолел расстояние 400 м за 47.60 секунд, но этого не хватило Даврону, чтобы стать победителем турнира. Его опередил индийский бегун Арокья Раджив с результатом 46.13.

В беге на дистанцию 800 м бронзовую награду выиграл Одилшох Исматов с результатом 1:51.22 и выполнил норматив мастера спорта.

Мехрангез Назарова в беге на 5 000 м (результат 17:47.55) и Кристина Пронженко в беге на 400 м с барьерами (59.39) завоевали бронзовые награды турнира.

В метании молота чемпионом соревнований в Алматы стал таджикский атлет Сухроб Ходжаев, который выступает в составе сборной Узбекистана. Он бросил снаряд на 73.20 м.

На прошедших соревнованиях медали были разыграны в 34 дисциплинах. Первое общекомандное место заняла команда Казахстана, завоевавшая 16 золотых, 19 серебряных и 10 бронзовых наград. Вторыми стали индийские легкоатлеты с 8 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Третьей в неофициальном общекомандном зачете стала сборная Ирана, завоевавшая 4 золота, 3 серебра и 5 бронзовых наград.

Мемориал проводится с 1991 года и входит в число лучших легкоатлетических турниров на азиатском континенте.

С 1996 года «Мемориал Косанова» включен в календари соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Азиатской ассоциации легкой атлетики.