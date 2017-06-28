Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение о созыве очередной, 11-ой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли республики пятого созыва. Сенаторы соберутся в Душанбе 12 июля.

В первую очередь сенаторы рассмотрят поправки в закон «О правительстве Таджикистана», которые ранее поддержали депутаты нижней палаты парламента. Данные изменения в закон были предложены правительством.

Согласно поправкам, ежегодно заполнять декларацию о доходах и сдавать ее в налоговые органы наряду с членами правительства Таджикистана обязаны будут и их ближайшие родственники.

Кроме того, за нарушение присяги на верность президенту Таджикистана, членов правительства будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

Согласно принятым в мае прошлого года поправкам в Конституцию Таджикистана, члены обеих палат парламента принимают присягу на верность народу, члены правительства - на верность президенту республики. В этом году на верность родине принимают присягу и государственные служащие, которых в Таджикистане насчитывается свыше 19 тысяч.

Ранее присягу на верность долгу принимали только президент и сотрудники силовых структур Таджикистана.

Несколько лет назад по поручению президента госслужащих Таджикистана обязали согласно законам РТ «О государственной службе» (статья 23) и «О борьбе с коррупцией» (статья 8), отчитываться перед налоговым ведомством о своих ежегодных доходах и их основных источниках.

Кроме того, в 2015 году в Закон «О государственной службе» были внесены поправки, согласно которым госслужащим запретили открывать счета в иностранных банках и приобретать недвижимость за пределами страны, с целью «недопущения утечки средств из Таджикистана».

Сенаторы Таджикистана 13 июля также рассмотрят предложения правительства республики о переименовании некоторых населенных пунктов страны.