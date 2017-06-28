Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в столичном Дворце нации принял прибывших в Душанбе для участия в очередном заседании Совета глав МВД стран-участниц СНГ глав МВД государств Содружества.

Лидер Таджикистана, поприветствовав глав МВД стран СНГ, пожелал им плодотворной работы, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, укрепления сотрудничества сторон в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, предотвращения привлечения граждан стран СНГ в ряды террористических групп.

Было подчеркнуто, что в условиях мировой глобализации, быстроменяющийся ситуации на планете, страны участницы СНГ просто обязаны наращивать сотрудничества в сферах обеспечения безопасности и стабильности.

Законодательства стран участниц СНГ на сегодняшний день способствуют вопросам обмена оперативной информации, проведения совместных операций, подготовки кадров.