Штаб-квартиру ШОС в Пекине посетил бывший министр иностранных дел Таджикистана, академик, доктор экономических наук, профессор Талбак Назаров. В ходе визита состоялась его встреча с Генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым.

Генеральный секретарь отметил большую роль в зарождении и развитии Организации, которую сыграл Талбак Назаров в бытность министром иностранных дел Республики Таджикистан. «Вы стояли у самых первых истоков ШОС и принимали непосредственное участие в её создании и становлении. Сегодня ШОС вносит весомый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности, служит эффективным инструментом для развития многогранных отношений между государствами. В этом, наряду с другими Вашими коллегами, велика Ваша личная заслуга как дипломата и государственного деятеля», — заявил Р.Алимов.

Секретариат ШОС

Академик Талбак Назаров со своей стороны поздравил Генсека и всех должностных лиц Секретариата ШОС с 15-летием Хартии ШОС и 10-летием Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Организации и отметил, что эти два документа являются идейным стержнем и философским началом организации нового типа. По его словам, «ШОС стала единственным межгосударственным объединением, которое за короткий исторический период выстрадало механизмы, способные обеспечить результативное взаимодействие в таких сферах, как политика, экономика, борьба против "трех зол" — терроризма, экстремизма и сепаратизма».

Говоря о современной роли ШОС Назаров подчеркнул, что «итоги Астанинского саммита ШОС и присоединение новых членов — Индии и Пакистана — привлекли пристальное внимание мирового сообщества к ШОС». «Динамика развития Организации говорит о том, что у ШОС есть широкие горизонты будущего», — отметил Назаров. Он выразил надежду, что коллективные усилия государств-членов ШОС и в будущем будут акцентированы на решении жизненно важных проблем безопасности и стабильности и дадут свои положительные результаты.

Секретариат ШОС

«Новый период должен стать для ШОС периодом реализации новых и более грандиозных проектов экономического, научно-технического, гуманитарного и другого характера, которые были бы созвучными с современными историческими реалиями», — заявил таджикский академик.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в КНР Парвиз Давлатзода.

В ходе посещения штаб-квартиры ШОС Талбак Назаров познакомился с комплексом зданий главного административного органа Организации, осмотрел «Мраморный зал Хартии ШОС», залы столиц государств-членов Организации, ознакомился с символами штаб-квартиры — культурной композицией «Шанхайский дух», «Камнем ШОС» и «Деревом ШОС».

Талбак Назаров находится в Пекине в качестве почетного гостя Форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.