В столице Таджикистана сегодня пройдет очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Для участия во встрече в Душанбе прибыли министры внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, Беларуси генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, Казахстана генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, Кыргызстаны полковник милиции Улан Исроилов, России генерал полиции Владимир Колокольцев, Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В Душанбе также прибыли директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов, заместитель министра внутренних дел Республики Молдовы Олег Бабин Олег, заместитель начальника полиции Армении генерал-майор полиции Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного Комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.

Участники заседания СМВД обсудят вопросы состояния борьбы с преступностью, взаимодействия по актуальным проблемам оперативно-служебной деятельности. На встрече также будет рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений по борьбе с международным терроризмом, иными проявлениями экстремизма, незаконному обороту наркотических веществ и других совместных правоохранительных мер.