По 250 сомони в месяц будут получать 200 столичных школьников на протяжении учебного года. Стипендию учредил столичный мэр Рустам Эмомали.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали для отличившихся учеников общеобразовательных школ, студентов средне-профессиональных учебных заведений города учредил 200 стипендий в размере 250 сомони для каждого стипендиата ежемесячного. Стипендии будут выдаваться ежемесячно в течение учебного года, то есть в течении 9 месяцев, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

Претенденты на получение стипендии мэра Душанбе должны соответствовать следующим требованиям – отличная учеба, примерное поведение, активное участие в работе школьных организаций и Союза молодежи Таджикистана.

На получение стипендии мэра кандидаты будут выдвигаться директорами школ, далее их будет на конкурсной основе рассматривать и утверждать городское управление по делам молодежи и спорта.