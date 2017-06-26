Казахстанская компания AllurGroup поставит в Таджикистан тысячу автомобилей JAC на 10,5 миллиона долларов. Первая партия уже отправлена.

Компания AllurGroup отгрузила первую партию популярных в Казахстане автомобилей JAC для «Холдинга Азия Групп Таджикистан» в объеме 55 единиц на сумму почти 600 тысяч долларов, сообщает пресс-служба казахстанской компании. Всего в рамках проекта будет поставлено 1000 автомобилей JAC. Общая стоимость проекта оценивается в 10,5 млн долларов.

В компании напоминают, что в апреле компания AllurGroup при содействии экспортной страховой компании «KazakhExport» и Посольства Казахстана в Таджикистане, подписала соглашение с «Холдингом Азия Групп Таджикистан», в рамках которого в Душанбе до конца 2018 года будут поставлены автомобили казахстанского производства, предназначенные для обновления таксомоторного парка столицы Таджикистана.

Как отмечают покупатели, предпочтение было отдано кустанайским кроссоверам JAC S3 за счет высокой проходимости и ценовой доступности.

Все автомобили, поставляемые в Душанбе, произведены на мощностях «СарыаркаАвтоПром».

Отгрузка автомобилей осуществляется со склада временного хранения, расположенного на территории завода в Костанае, путем железнодорожных перевозок. Первая партия из 5 вагонов отправилась в столицу Таджикистана 24 июня.

Между тем, ранее сообщалось, что предварительный меморандум заключен на сумму 24 млн долларов. На эту сумму AllurGroup поставит в Таджикистане две тысячи машин двух марках машин - JAC и Peugeot.

Как сообщал «АП» директор компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султон Камолов, таджикская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с казахстанской компанией Allur Group, в рамках которого в республику будут поставлены 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США.

«В феврале нынешнего года президент страны Эмомали Рахмон во время встречи с активом города отметил о необходимости наведения порядка в пассажирском транспорте города и обновления таксомоторного парка Душанбе, - рассказал Камолов. – На этом собрании руководство компании обязалось в течение двух лет вывести на улицы столицы до 2 тысяч новых такси. Согласно данному обещанию, мы и подписали это соглашение с казахской компанией AllurGroup».

Глава «Холдинга Азия Групп Таджикистан» сообщил, что в настоящее время компания имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и «Тойота», которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу.

«Мы еще раз поедем в Казахстан, и обсудим все детали сделки, после чего можно определить, во сколько обойдется нам перевоз одной машины. Так или иначе, уже до июня мы привезем в Душанбе первые 120 автомобилей», - отметил он.

По словам Камолова, остальные автомобили будут доставлены в Таджикистан в течение двух лет, и ими поэтапно будет заменен устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.

Он подчеркнул, что по согласованию с руководством города, водителей на новые такси будут выбирать на основании конкурса.

«В первую очередь, предпочтение будет отдано водителям такси, ранее работавшим на маршрутах №3 и №8 (трехсомоновые такси – прим. ред.)», - заверил глава »Холдинг Азия Групп Таджикистан»

«Причем, на основании договоров, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет», - рассказал Камолов.

Напомним, на днях Казахстанская компания AllurGroup подписала меморандум о сотрудничестве с «Холдинг Азия Групп Таджикистан», в рамках которого будут поставлены в Душанбе 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США, сообщала пресс-служба казахстанской компании.