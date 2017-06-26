Спасатели и журналисты покидают место схода оползня в Китае из-за угрозы второго обвала. Государственное управление Китая по контролю за безопасностью на производстве рекомендовало им в срочном порядке эвакуироваться с места происшествия, сообщают Вести.

Около 11 часов 10 минут радиолокационные приборы зафиксировали смещение и изменение горных пород на месте проведения спасательных работ. Существует большая вероятность второго оползня, передает РИА Новости.

Утром 24 июня вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань сошел оползень. Он накрыл 62 домашних хозяйства. Информация о погибших и пропавших без вести на данный момент противоречивая.

В ночь на воскресенье, 25 июня, агентство Синьхуа сообщило, что спасатели нашли тела 15 человек. Позже Центральное телевидение Китая проинформировало, что извлечены тела еще 10 жертв.

Вместе с тем, в понедельник, китайские СМИ пишут о 10 найденных телах в общей сложности. Они также сообщают о 93 пропавших без вести. Спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более 2,5 тысячи человек.

Оползень сошел после того, как на регион обрушились сильнейшие проливные дожди. Они же привели к масштабному наводнению. В зоне бедствия оказались почти 53 тысячи человек.

Вечером 24 июня президент Таджикистана направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину. В телеграмме, как сообщает пресс-служба президента, в частности, говорится, что Таджикистан в этот тяжелый час разделяет боль дружественного народа Китая.

Президент Таджикистана попросил передать искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших в результате этой трагедии.