Официальный духовный орган Таджикистана – Совет улемов Исламского центра – призвал таджикистанцев не отправлять детей на «идгардак» (праздничные детские гуляния, по типу колядок). Так как это, по мнению улемов, об этом не упоминается в ханафитском мазхабе, который признан в Таджикистане официальным.
В Таджикистане на все мусульманские праздники – Ид аль-фитр и Ид аль-Адха (Иди Курбон) – дети с утра обходят родственников и соседей с поздравлениями, за что получают от хозяев угощения. В Таджикистане такие детские гуляния называются «идгардак».
Сегодня, практически в канун Иди Рамазон (Ид аль-Фитр), Совет улемов Исламского центра Таджикистана разместил на своем сайте статью, в которой утверждается, что идгардак противоречит официальному ханафитскому мазхабу.
«Про идгардак нет никаких предписаний в шариате, и научно не доказано, что была такая традиция. Более того, идгардака нет ни на севере Таджикистана, ни на востоке. Таких детских гуляний нет и в других исламских странах», - говорится в материале Совета улемов.
При этом, Совет улемов отмечает, что идгардак стал традицией в некоторых регионах страны последние несколько лет. Также Совет улемов указывает, что идгардак не контролируется, что вызывает беспокойство: дети ходят в незнакомые места, переходят дорогу, ходят по квартирам многоэтажных домов, и это может угрожать их безопасности и здоровью.
Совет улемов также обращает внимание на расточительство граждан во время мусульманского праздника. «Люди в некоторых регионах страны накрывают большой дастархан и допускают расточительство, соревнуясь друг с другом. Но это приводит к тому, что семья сталкивается с финансовыми проблемами и влезает в долги. Исламский шариат выступает против всех видов расточительства. В Коране расточителей называют «братом шайтана»», - отмечается в сообщении.
Совет улемов также говорит о вреде здоровью, который будет нанесен человеку после длительного поста в период разговения. «Большое количество еды на праздник после длительного поста может нанести вред здоровью человека, в том числе детей», - аргументирует свой призыв Совет улемов Таджикистана.
Резюмируя свое обращение, Совет улемов отмечает, что траты на дорогой стол и идгардак не соответствуют шариату и ханафитскому мазхабу.
«Совет улемов обращается ко всем гражданам страны и призывает их воздержаться от расточительства в день праздника и держать своих детей под строгим контролем», - говорится в заявлении Совета улемов.
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Олим4
Уважаемые совет улемов почему вы тогда молчите когда наше доблестные МИЛИСИЯ или МИЛИСА ходят по рынкам и заставляют снимать хиджабы или это упоминается в Ханафитском мазхабе чтоб женшины ходили без хиджаба
Рустам4
Правительство лучше занял бы обеспечивать работу на родину почти 1500000 своих граждан гострабайтеров, которые трудятся самым тяжёлым работом в России и зарубежом, и защищал прав своих граждан, чем религии))
Laga Luga4
- "что вызывает беспокойство: дети ходят в незнакомые места, переходят дорогу, ходят по квартирам многоэтажных домов, и это может угрожать их безопасности и здоровью."
А то что детей заставляют и в жару и в холод и в голод заставляют ходить на всякие маршировки, построения после которых у них или пневмония, если попали под дождь или солнечный удар. Это не вызывает беспокойство?
- "Совет улемов обращается ко всем гражданам страны и призывает их воздержаться от расточительства в день праздника"
А вот это нужно сказать в первую очередь нашим властям. В бюджете недобор - со всех предпринимателей выжимают последнее, а праздник обязательно должен быть помпезным.
Человек5
Хмммм.Жаль, дети огорчаться!!!
Навруз5
сами говорите традиция нашего народа! чтите традиции это очень хорошая традиция помню как ждали этого момента... нафиг Ваши законы когда единственный праздник который приносит детям счастья взять и отметить!!
Gost5
Osyalos tolko trusi i lifchiki otmenit
Рано6
правильно!!!! молодцы!! не чего ходить по квартирам и двери выламывать за конфеты!
END Рано4
РАНО Если 1 или 2 раз в год немного принесете детям радости вам бы не помешала уважаемая Рано.НЕ кто не нуждается в ваших конфетах вы можете не открывать дверь и все с этим дело покончено. Радовать детей это очень хорошо. последнее время многим стало бить по карману раздача жвачек и конфет. Кто не хочет пусть закрывает двери. Это же хайр а не выламывание двери. Мы разве не гостеприимный народ или как?!Будьте добрее......
Gost Рано5
Pozor takoi vlasti!!! Net uvajenuya!!! A vi uvajaemaya vidimo detei ne lyubite ili svoih net.