Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Дня национального единства, состоится 27 июня в Вахдате с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Управление ГАИ МВД Таджикистана доводит до сведения граждан, что в целях обеспечения безопасности гостей и участников мероприятия с 07:00 по 21:00 часов в Вахдате движение транспортных средств будет ограничено, сообщается на сайте МВД РТ.

Водители транспортных средств смогут в этот день воспользоваться объездными и дополнительными дорогами.

Со стороны Кулябского региона в сторону Душанбе:

— Дангара – Курган-Тюбе – Душанбе;

— перевал «Чормагзак» – Яван – Душанбе;

— поселок «Бостон» (Эскигузар) – Абдуллообод – Карим Исмоил – Мулло Давлат (Тельман) города Вахдата – хозяйство «Ленинград» района Рудаки – Душанбе.

Со стороны Раштской долины в сторону Душанбе:

— посёлок «Мехробод» (Карабулок) Файзабадского района — Бостон (Эскигузар) – Абдуллообод – Карим Исмоил – Мулло Давлат (Тельман) города Вахдата – хозяйство «Ленинград» района Рудаки – Душанбе.

Со стороны Душанбе в сторону Кулябского региона и Раштской долины:

— хозяйство «Ленинград» района Рудаки — поселок Мулло Давлат (Тельман) — Карим Исмоил – Абдуллообод — Бостон (Гургхурда) города Вахдата;

— махалля «Обшорон» – шиферный завод 9-го километра — поселок Мулло Давлат (Тельман) — Карим Исмоил — Абдуллообод — Бостон (Гургхурда) города Вахдата.