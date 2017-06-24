Эмомали Рахмон, обращаясь к таджикистанцам по случаю Иди Рамазон, вновь напомнил о необходимости быть бережливыми и экономными. Президент сказал, что не стоит забывать скромность и экономия являются одними из лучших качеств таджикского народа, способствуют увеличению изобилия в каждом доме.

На сайте президента Таджикистана было опубликовано послание Эмомали Рахмона народу страны по случаю Ид аль-Фитр, который будет отмечаться 26 июня. Обращаясь к жителям Таджикистана, президент поздравил всех с праздником и пожелал каждой семье счастья и благополучия, мира, спокойствия и благодати и достатка.

«Следует отметить, что Рамазан, то есть месяц воздержания, благочестия, чистоты и смирения был благоприятным временем для достижения нашим мусульманским народом духовного совершенства. Надеюсь, что все вы усвоили хороший урок от высших и гуманных понятий этого месяца, в том числе терпения и выдержки, сострадания, сочувствия и других благих деяний», - говорится в послании президента.

Он напомнил, что сегодня, благодаря независимости, народ страны, наряду с другими правами и обязанностями, полностью реализовывает право на свободу совести и вероисповедания.

«Также необходимо отметить, что наука, философия, литература, политика, право и другие духовные достижения нашего древнего народа в течение веков способствовали развитию и расширению исламских ценностей, обогатили их. Поэтому мусульмане нашей страны считаются последователями умеренных религиозных идей и убеждений, ислам является для них символом веры, средством обогащения духовного мира, достойного поведения и удовлетворения душевных потребностей. Кроме того, наши мудрые предки своими знаниями, идеями и бессмертными произведениями внесли достойный вклад в исламскую и мировую цивилизации», - сказал президент.

Эмомали Рахмон напомнил, что ханафитское течение сыграло значительную роль в истории цивилизации и культуры ислама, охране, развитии национальной культуры и духовной жизни мусульманских народов, в том числе таджиков.

По словам президента, одними из благих деяний накануне достойной встречи Ид аль-Фитр, традиционно сложившийся в среде таджиков, являются благотворительность и предоставление милостыни нуждающимся.

«В связи с этим, пользуясь благоприятным случаем, - сказал президент, ещё раз обращаюсь к щедрым и великодушным людям, призываю их в этот счастливый день и в другие дни, протянуть свою руку помощи сиротам, инвалидам, нуждающимся и малоимущим семьям, благодаря этому мужественному шагу заслужить ещё большее воздаяние, награду и способствовать ещё большему укреплению дружбы и братства в обществе, стабильности и спокойствия в нашей любимой стране».

При этом Эмомали Рахмон отметил, что народ Таджикистана, как наследники древней культуры, цивилизации, традиций и обычаев, хорошо знает, что жизненная благодать увеличивается благодаря бережливости.

«Поэтому, - призвал президент, - обязательное соблюдение Закона Республики Таджикистан “Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан” должно превратиться во всех случаях в привычку каждого жителя страны».

Он также отдельно обратился по поводу бережливости в праздник. «В связи с этим, всем дорогим соотечественникам, прежде всего, уважаемым матерям и сёстрам ещё раз напоминаю, чтобы в праздничный день во время накрывания праздничного дастархана не допускать расточительства, верхоглядства, излишества и не забывать, что скромность и экономие являются одними из лучших качеств нашего народа, способствуют увеличению изобилия в каждом доме. Денежные средства, выделяемые на ненужные затратные мепроприятия, прежде всего, должны быть направлены на устранение недостатков в семье, улучшение условий жизни, воспитание и обучение детей, являющимися нашим будущим, а также на помощь нуждающимся и беднякам, что является благим деянием», - сказал президент.

Эмомали Рахмон напомнил, что лучшим подарком родителей своим детям является хорошее воспитание и человек, правильно воспитавший своего ребенка, лучше того, кто жертвует часть своего имущества.

Он призвал не только давать воспитание и обучение детям, но и ограждать их от негативного влияния чуждой культуры, присоединения к различным экстремистским, радикальным движениям и группам.