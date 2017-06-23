АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24-26 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 26 июня в Санкт-Петербурге откроется Международный социальный проект «Футбол для дружбы». В этом году в нем примут участие спортсмены из 64 стран. Таджикистан представляет 12-летний ученик шестого класса Международной школы Душанбе Хуршед Муртазокулов

- 26 июня в Таджикистане будет отмечаться Ид аль-Фитр (Иди Рамазон)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ИЮНЯ

1938 - Состоялись первые выборы в Верховный Совет Таджикской ССР.

2008 - В Душанбе сдан в эксплуатацию дворец «Пойтахт».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮНЯ

1922 - В Хороге начал работу I съезд Советов Западного Памира.

1947 - Организовано общество «Знание» Таджикской ССР.

1962 - Открытие Декады таджикской литературы в Киргизии.

1974 – Введен в эксплуатацию газопровод Душанбе-Келиф

2008 - Произведен пуск ЛЭП «Лолазор-Хатлон».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ИЮНЯ

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

1922 - Открытие I съезда Советов Восточного Памира.

1969 – Малика Собирова впервые на международном конкурсе артистов балета завоевала первую премию и большую золотую медаль

2009 - Президент РТ дал старт работе Алтын-Топканского горно-обогатительного комбината;

2011 - Первый международный фестиваль органной музыки «Навои аргунун» (Мелодии органа) прошел в столице Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –24 ИЮНЯ

1920 – Родился художник, деятель искусств Таджикистана Ворис Серебрянской.

1934 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Александр Яблоков.

1949 – Родился доктор филологических наук, государственный деятель Додихудо Саймуддинов.

1950 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Муаззама Ибрагимова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –25 ИЮНЯ

1936-1999 – Родился заслуженный журналист Таджикистана, лауреат премии Лахути Мамадвафо Мамадризоев.

1937 – Родился доктор филологических наук, профессор Худои Шарифов.

1946 – Родилась Народная артистка Таджикистана Гуландом Сафаралева.

1958 – Родился доктор политических наук, профессор Абдурахмон Махмадов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –26 ИЮНЯ

1927 – Родился кинорежиссер, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Владимир Мотыль.

1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Ахмадов.

1942-2010 – Родился физик Акрам Чураев.

1949 – Родился кинорежиссер Майрам Юсуфова.

1951 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Сайдали Савзов.

1963 – Родился Народный артист Таджикистана Фаррух Рузиматов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, мгла, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный 2-7, временами усиление до 7-12 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза, мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.