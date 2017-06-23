АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24-26 ИЮНЯ 2017 ГОДА
- 26 июня в Санкт-Петербурге откроется Международный социальный проект «Футбол для дружбы». В этом году в нем примут участие спортсмены из 64 стран. Таджикистан представляет 12-летний ученик шестого класса Международной школы Душанбе Хуршед Муртазокулов
- 26 июня в Таджикистане будет отмечаться Ид аль-Фитр (Иди Рамазон)
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ИЮНЯ
1938 - Состоялись первые выборы в Верховный Совет Таджикской ССР.
2008 - В Душанбе сдан в эксплуатацию дворец «Пойтахт».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮНЯ
1922 - В Хороге начал работу I съезд Советов Западного Памира.
1947 - Организовано общество «Знание» Таджикской ССР.
1962 - Открытие Декады таджикской литературы в Киргизии.
1974 – Введен в эксплуатацию газопровод Душанбе-Келиф
2008 - Произведен пуск ЛЭП «Лолазор-Хатлон».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ИЮНЯ
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
1922 - Открытие I съезда Советов Восточного Памира.
1969 – Малика Собирова впервые на международном конкурсе артистов балета завоевала первую премию и большую золотую медаль
2009 - Президент РТ дал старт работе Алтын-Топканского горно-обогатительного комбината;
2011 - Первый международный фестиваль органной музыки «Навои аргунун» (Мелодии органа) прошел в столице Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –24 ИЮНЯ
1920 – Родился художник, деятель искусств Таджикистана Ворис Серебрянской.
1934 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Александр Яблоков.
1949 – Родился доктор филологических наук, государственный деятель Додихудо Саймуддинов.
1950 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Муаззама Ибрагимова.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –25 ИЮНЯ
1936-1999 – Родился заслуженный журналист Таджикистана, лауреат премии Лахути Мамадвафо Мамадризоев.
1937 – Родился доктор филологических наук, профессор Худои Шарифов.
1946 – Родилась Народная артистка Таджикистана Гуландом Сафаралева.
1958 – Родился доктор политических наук, профессор Абдурахмон Махмадов.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –26 ИЮНЯ
1927 – Родился кинорежиссер, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Владимир Мотыль.
1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Ахмадов.
1942-2010 – Родился физик Акрам Чураев.
1949 – Родился кинорежиссер Майрам Юсуфова.
1951 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Сайдали Савзов.
1963 – Родился Народный артист Таджикистана Фаррух Рузиматов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 28-33 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, мгла, возможен град. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 23-28 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный 2-7, временами усиление до 7-12 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза, мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.
По Хатлонской области- Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.
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