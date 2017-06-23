На севере Таджикистана вынесен приговор 38-летней жительнице Бободжон Гафурова, которая обвинялась в торговле людьми. Женщину удалось задержать с помощью агента, которая играла роль потенциальной жертвы.

В Бободжон Гафуровском районе к 10 годам тюрьмы приговорена 38-летняя безработная жительница района Гултен Шарифзода. Она была признана виновной по статье 130 прим часть 2 (торговля людьми в целях эксплуатации) УК РТ.

По данным следствия, женщина нигде не работала, и жила на средства, полученные от эксплуатации своих жертв. «Осужденная обманным путем, под предлогом хорошей работы в кафе, вывозила молодых соотечественниц за пределы страны в Стамбул Турции и заставляла там заниматься проституцией», - сообщил источник в суде.

Осужденная, по данным источника, была задержана в аэропорту Душанбе в декабре прошлого года, когда пыталась вывезти в Стамбул очередную жертву. «Роль жертвы исполняла специальный агент», - сообщили в суде.

«Срок наказания Гултен Шарифзода будет отбывать в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу», - отметил источник.