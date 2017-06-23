Генпрокуратура Испании разрешила футболисту Лионелю Месси вместо отбывания тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов выплатить штраф, сообщает BBC News со ссылкой на испанские СМИ.

В 2016 году суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы. Прокуратура предлагает заменить наказание на штраф в 255 тысяч евро. Таким образом, за каждый день, не проведенный в тюрьме, Месси должен будет заплатить 400 евро, пишет Медуза.

Окончательное решение о замене Месси лишения свободы на штраф должен будет принять суд.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец в июне 2016 года были признаны виновными в уклонении от уплаты налога с дохода в размере около четырех миллионов евро. Эти деньги были получены от продажи имиджевых прав футболиста в период с 2007 по 2009 год.

Суд также оштрафовал Лионеля Месси на два миллиона евро, а его отца — на полтора миллиона евро.

Месси и его отец после приговора суда остались на свободе. По законам Испании, наказание менее двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты считается условным.