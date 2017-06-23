Более восьми тысяч человек собралось в одной из самых популярных ташкентских мечетей на праздничную молитву по случаю Ночи Могущества. Вечером 21 июня мусульмане заполнили три этажа мечети «Мирзо Юсуф», все проходы в здании, весь внутренний двор, а те, что не поместились под крышей, стелили молитвенные коврики прямо на улице. Молитва и проповедь длились более трех часов — с девяти вечера до полуночи, пишет «Фергана».

Ночь Предопределения или Могущества (Ляйлятуль-Кадр, Аль-Кадр) — особая ночь месяца Рамазан, когда, согласно исламским источникам, пророку Мухаммаду явился ангел Джабраил и передал ему Коран. Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние дни священного месяца поста Рамазан.

Имам-хатибом мечети «Мирзо Юсуф», расположенной в Юнусабадском районе узбекской столицы, является популярный исламовед и проповедник — 42-летний имам Рахматуллох Сайфутдинов. Он известен своими выступлениями с требованием запрета на работу для акушеров-гинекологов мужского пола. По его словам, мужчина-гинеколог — постыдное явление времен советского тоталитаризма, от которого надо скорее избавиться.

Имам Рахматуллох Сайфутдинов

Вероятно, большинство прихожан данной мечети поддерживает воззрения своего ученого наставника. Именно поэтому мечеть «Мирзо Юсуф» собирает так много молящихся. А еще потому, что после кончины президента Ислама Каримова отношение властей Узбекистана к верующим стало существенно меняться. И сами они избавляются от страха перед милицией и спецслужбами, в прежние годы жестко контролировавшими любые проявления религиозной активности, даже вполне официальные.

«Такого никогда ранее не было. Представить себе нечто подобное во время правления Ислама Каримова было просто невозможно, - рассказывает «Фергане» один из верующих, прихожанин мечети «Мирзо Юсуф». — Сейчас вечерняя молитва, особенно праздничная, может продолжаться до двенадцати или даже до полвторого ночи. Раньше — не позже 23 часов. Ранее люди в таком количестве сами не собирались, боялись. Говорили даже: лучше дома помолиться, чем в мечети. А несовершеннолетних пацанов менты вообще гоняли. Сегодня 12-17-летних спокойно пускают».

Присутствовал на молитве и читал проповедь главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов, переживший покушение в 2009 году. В своей проповеди он поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за то, что сегодня для мусульман в стране создаются все условия, что строятся и открываются религиозные школы.

Имам-хатиб города Ташкента Анвар-кори Турсунов

После молитвы и проповеди прошла церемония вручения ценных подарков молодым имамам — предметов религиозной одежды, а также книг покойного мусульманского ученого, шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, ушедшего из жизни в 2015 году. Вручали имама также и сертификаты о том, что они служат во благо религии и человечества, помогают людям узнать истинную религию.

Узбекские мусульмане с надеждой на лучшее воспринимают перемены, обещанные президентом Шавкатом Мирзиёевым. Очевидно, что новый политический лидер Узбекистана будет преимущественно двигаться в русле своего предшественника. Но «послабления» в отношениях правительства и спецслужб с исламским сообществом уже налицо. Достаточно вспомнить, что Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости пересмотра дел мусульман, оказавшихся в так называемом «черном списке». «Из-за небольшой ошибки, только из-за того, что какой-то мусульманин отправил кому-то по телефону сообщение, его потом выставляют членом запрещенного течения, заносят в «черный список», несмотря на то, что он хороший и чистый человек. Вы обязаны поговорить с каждым из них, заново изучить их дела и оправдать невиновных. В конце года вы предоставите мне отчет», - сказал на днях Мирзиёев, обращаясь к духовным авторитетам республики.

Впрочем, по всей видимости, речь о пересмотре дел «религиозников», тысячи которых, по данным правозащитников, томятся в узбекских тюрьмах, пока не идет. Мирзиёеву нужен только «умеренный», легальный и надежный Ислам, сотрудничающий с государством и не претендующий ни на какое политическое влияние.