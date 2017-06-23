Таджикские легкоатлеты завоевали 12 медалей, в том числе две золотые награды, XX международного турнира на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке. Соревнования прошли с участием атлетов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Шри-Ланки.
Представляем имена наших спортсменов, ставших призерами соревнований:
Золото
400 м Кристина Пронженко – 54.70
800 м Одилшох Исматов – 1.51:55
Серебро
200 м Григорий Дерепескин – 21.91
400 м Атабаев Даврон – 47.90
5000 м Мехрангез Назарова – 18:16.73
400 м с\б. Кристина Пронженко – 59.34
Эстафета 4х400. Мужская сборная Таджикистана (Григорий Дерепаскин, Азиз Абдуллаев, Алишер Пулатов, Даврон Атабаев).
Бронза
100 м Даврон Атабаев – 10.76.
400 м Григорий Дерепескин – 48. 46
5000 м Мехрубон Шамсидинов - 15:39.99.
400 м с\б Алишер Пулатов – 53.00.
Теперь сборная Таджикистана по легкой атлетике держит путь в Алматы, где 24-25 июня состоятся международные соревнования, посвященные памяти призера Олимпийских игр Гусмана Косанова.
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