Mi-8 helicopter of Tajik national air carrier Tajik Air with more than 20 passengers on broad flew from Dushanbe to Khorog, the capital of the Gorno Badakhshan Autonomous Region (GBAO), Friday (June 23) morning. It was reportedly a single flight, operated in response to many requests from passengers.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд