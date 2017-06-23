Вертолет Ми-8 авиакомпании «Таджик Эйр» сегодня утром вылетел из Душанбинского аэропорта в Хорог. На его борту было более 20 пассажиров. Авиакомпания заявляет, что это был одиночный рейс, осуществленный по многочисленным просьбам пассажиров.

Пресс-секретарь ОАО «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев сообщил «АП», что 23 июня в Хорог вылетел вертолет, который был выполнен по запросам пассажиров.

«В течение двух месяцев пассажиры обращались к нам с просьбой выполнить этот рейс, были среди них и родственники нетранспортабельного больного, которые просили авиакомпанию совершить хотя бы один рейс в Хорог, и мы выполнили эту просьбу», - сказал он.

Напомним, что в настоящее время добраться до Хорога можно только автомобильным транспортом посредством дороги, которая на территории ГБАО была заасфальтирована еще при Советском Союзе – в 80-е годы.

«Сегодня в Хорог вылетел вертолет Ми-8, который перевез более 20 пассажиров, но для возобновления регулярного авиарейса Душанбе – Хорог использовать вертолет не представляется возможным в силу ряда причин. Одна из них – вертолет очень «метеозависим», и летать на нем в Хорог можно только в благоприятную погоду. Рисковать безопасностью пассажиров мы не будем", - заявил пресс-секретарь "Таджик Эйр".

По словам Азиза Хайруллоева, данный рейс не станет регулярным до тех пор, пока авиакомпания не решит технический вопрос с приобретением необходимых запчастей для двух самолетов Ан–28, на которых ранее и осуществлялись рейсы по данному маршруту: они находится в нерабочем состоянии. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.

Он отметил, что специалисты компании продолжают активно работать над тем, чтобы этот рейс как и прежде выполнялся на регулярной основе.

"Есть определённые сложности. И эти сложности известны: нестабильная финансовая ситуация, в частности, в авиакомпании, и в целом, на финансовом рынке, в связи с чем, пока затрудняется реализация возобновления регулярных полётов в Хорог. Но мы не сидим сложа руки. Запросы по приобретению необходимых запчастей для АН - 28 сделаны. Как только будут соответствующие результаты, мы Вам оперативно сообщим об этом", - отметил пресс-секретарь национального авиаперевозчика.

Ранее генеральный директор ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов на пресс-конференции в январе этого года сообщил журналистам, что у авиакомпании существуют возможности летать по маршруту Душанбе-Хорог, если на это поступят заказы.

«У нас есть резервный вариант – вертолет Ми-8, который готовь летать в любое время суток и в любом направлении», - сказал тогда он.

Рахимов добавил, что данный вертолет может перевозить 22 пассажира, что больше, чем можно перевозить на самолете АН-28.

Авиасообщение между столицей и городом Хорог национальным авиаперевозчиком было приостановлено в начале октября прошлого года.

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