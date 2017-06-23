Власти Катара получили от арабских стран список условий для восстановления дипломатических отношений. Список требований арабские страны передали Дохе через Кувейт. На исполнение всех условий Катару отвели всего десять дней.

Что требуют от Дохи

По данным Ассошиэйтед Пресс, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Агентство отмечает также, что составители списка настаивают на том, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Дохи требуют выдачи всех лиц, которых Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манама разыскивают по обвинению в терроризме, пишут СМИ.

Кроме того, Катар должен выплатить компенсацию, размер которой не уточняется.

На выполнение всех требований дается десять дней, говорится в документе.

Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани ТАСС

Позиция Катара

В понедельник глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани заявил, что страны, разорвавшие отношения с Катаром и объявившие в отношении него блокаду, совершают акт агрессии.

"То, что мы видим, акт блокады — это акт агрессии против любой страны. К сожалению, сейчас она используется против нас", — сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.

"Они обвиняют нас, что мы вмешиваемся в их дела, но при этом они делают в отношении нас то же самое", — добавил аль-Тани.

По его словам, никакого прогресса в преодолении кризиса пока нет: Дохе не удается договориться с соседями о налаживании отношений.

Катарский министр также заявил, что диалог со странами, которые разорвали дипотношения, будет возможен только после снятия блокады.

"Переговоры должны вестись цивилизованным образом… а не под давлением и блокадой. Мы должны закончить блокаду и начать переговоры", — отметил аль-Тани.

"Нужно использовать легальные методы, а не блокаду. Не блокировать воздушное и водное пространство, не мешать нашим кораблям плыть в Катар", — подчеркнул он.

Скандал в арабском мире

5 июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром. Они обвинили катарские власти в поддержке терроризма и вмешательстве в чужие внутренние дела. Позднее аналогичные меры приняли Мавритания, Мальдивы и Маврикий, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств в Катаре. Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер.

Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.

Конфликт разгорелся спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.

При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.

Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.