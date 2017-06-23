Комитет Госдумы по законодательству поддержал поправки депутатов от «Единой России» об аресте вплоть до 15 суток за нецензурную брань в семье. В самом парламенте сомневаются в том, что закон исполним на практике, пишет РБК.

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят наказание за нецензурную брань в семье. Такое решение депутаты приняли на заседании комитета в четверг, 22 июня.



Законопроект был внесен группой депутатов-единороссов во главе с космонавтом Валентиной Терешковой еще в 2014 году. Парламентарии предложили изменить ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), убрав оттуда норму, что таковым считается исключительно «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью» исключительно «в общественных местах».

В случае принятия законопроекта у правоохранительных органов будет возможность привлекать граждан к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других лиц не только в общественных местах, но и, например, в жилых помещениях», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

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Законопроект усиливает и ответственность за мелкое хулиганство: штраф депутаты предлагают установить от 1 тыс. до 2 тыс. руб. (в настоящее время — от 500 до 1 тыс. руб.). Кроме того, за мат в семье можно получить административный арест до 15 суток либо 40 часов обязательных работ. Если же правонарушитель оказал неповиновение полиции, то штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб. (в настоящее время от 1 тыс. до 2,5 тыс.)



Повторное правонарушение будет грозить штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб., либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов. В действующей редакции КоАП нормы, устанавливающей наказание за повторное правонарушение по данной статье, нет, отмечают авторы законопроекта.

В комитете по законодательству необходимость принятия поправок мотивируют «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях». «Отсутствие надлежащего правового регулирования не позволяет пресекать противоправные действия, которые могут иметь серьезные последствия», — говорится в заключении комитета.



Нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, «имеющие многообразные формы проявления», снижают качество жизни «законопослушных граждан», отрицательно «влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также «создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности», говорится в пояснительной записке.



Впрочем, в самой Госдуме сомневаются, что норма сможет работать. «Это абсолютно нерабочие поправки. Как они собираются всех, кто матерится в семье, на 15 суток сажать?» — сказал РБК один из депутатов, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что «раз они [поправки в КоАП] были рекомендованы комитетом к принятию, то за них проголосуют».

В начале года был принят закон, декриминализирующий побои в семье, не повлекшие серьезных последствий. В феврале его подписал президент. Изменения были внесены в ст.116 Уголовного кодекса России. Под побоями в законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и за них грозит только штраф, либо административный арест, либо обязательные работы.



При рассмотрении поправок Госдумой они вызвали критику правозащитников и ряда оппозиционных депутатов. Декриминализацию семейных побоев активно поддерживала сенатор Елена Мизулина. Она заявляла, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».