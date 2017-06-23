Алмазбек Атамбаев обещал после того, как уйдет споста президента, заняться творчеством

Альбом с песнями Алмазбека Атамбаева под названием «Судьбе назло» поступил в свободную продажу, его стоимость составила 300 рублей. Диск можно приобрести на официальной странице фирмы «Мелодия», которая и выпустила первую музыкальную антологию из 10 песен президента Кыргызстанана русском языке.

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), на встрече с соотечественниками в Москве, Алмазбек Атамбаев, который находился с государственным визитом в России, подарил присутствовавшим кыргызстанцам эти компакт-диски. Он пояснил, что фирма «Мелодия» по собственной инициативе решила выпустить его альбом.

Обложка альбома «Судьбе назло».

Среди записанных композиций есть как уже знакомые многим «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», так и не звучавшие ранее – «Чудак», «Рита», «Песенка про Старый год (31 декабря)».

Алмазбек Атамбаев выступил не только автором музыки, но и стихов к некоторым песням.