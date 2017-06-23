Евразийский Медиа-форум, идейным вдохновителем которого является старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева, начнет свою работу в Астане в пятницу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отмечают организаторы, Евразийский Медиа-форум – это международная дискуссионная площадка, ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 600 делегатов из 60 стран мира. Первый такой форум состоялся в 2002 году. С момента его учреждения бессменным председателем оргкомитета является Дарига Назарбаева.

Своими приоритетными целями мероприятие ставит создание открытого прямого диалога представителей крупнейших международных медиа-структур и экспертов мирового уровня.

В этом году повестка форума затрагивает целый ряд актуальных и важных вопросов современности и актуальную проблематику, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, концепцию «зеленой экономики» как основы устойчивого развития стран.

Среди тем форума планируется обсудить вопросы устойчивости в эпоху кризиса и «азиатское экономическое чудо», инвестиции как движущую силу интеграции и принудительной индустриализации, цифровую революцию, стратегию безопасности, блокчейн и многое другое.