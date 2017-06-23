Пренебрежение мерами технической безопасности привело к отравлению парами метана шести строителей ГУП «Мосэкострой» в столичной канализации. Отравление рабочих произошло в результате утечки газа из баллона для сварочных работ. В числе погибших в ходе работ в канализационном коллекторе в Москве были два гражданина Киргизии. Об этом сообщается на сайте посольства Киргизии в России.

«По предварительной информации ГУ МЧС России по г. Москва, двое граждан среди погибших являются гражданами Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Сообщается, что факт наличия граждан Киргизии будет подтвержден после опознания тел 23 июня.

22 июня 2017 года при проведении профилактических работ в канализации, расположенной по улице Боженко в городе Москве, погибло четыре человека, еще один пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

ЧП произошло в тот момент, когда они занимались откачкой воды из канализационного колодца. Назначена доследственная проверка.

К гибели рабочих в московской канализации привело пренебрежение мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций, заявил источник.

«На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей «Мосэкострой» отравились, предположительно, парами метана», — сказал источник агентства.

Следственный комитет проводит проверку после гибели рабочих в колодце в Москве.