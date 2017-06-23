Сегодня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. В этой связи мы решили вспомнить, сколько таджикистанцев и когда принимали участие в Олимпийский играх и сколько у нас чемпионов.

Дебют таджикских спортсменов на Олимпиадах современности состоялся в 1960 году, когда гребец Ибрагим Хасанов принял старт на озере Альбано в Риме.

За эти годы таджикскими атлетами были добыты пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Чемпионские титулы завоевали гребец Юрий Лобанов (Мюнхен, 1972), пятиборец Анатолий Старостин (Москва, 1980, дважды – в личном и в командном зачетах), метатель молота Андрей Абдувалиев (Барселона, 1992) и метатель молота Дильшод Назаров, завоевавший золото в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Серебро завоевал борец вольного стиля Юсуп Абдусаломов (Пекин, 2008).

Бронзовыми призерами были лучница Зебуниссо Рустамова (Монреаль, 1976), гребец Юрий Лобанов (Москва, 1980), дзюдоист Расул Бокиев (Пекин, 2008) и боксер Мавзуна Чориева (Лондон, 2012).

Наиболее результативными для спортсменов Таджикистана оказалась Московская Олимпиада-80, где они завоевали две золотые (Анатолий Старостин, современное пятиборье, в личном и в командном зачетах) и одну бронзовую медаль (Юрий Лобанов, каноэ двойка 1000 м).

В 1960 году гребец Ибрагим Хасанов принял старт таджикский олимпийцев на озере Альбано в Риме. 1 /8

Таджикистан, как независимое государство, впервые выступил на летней Олимпиаде 1996 года, и с тех пор принимал участие во всех летних Играх. В зимних Олимпиадах спортсмены Таджикистана участвовали четыре раза. Всего за время выступления в качестве независимой команды, спортсмены Таджикистана завоевали 4 олимпийские медали (1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых): две медали были завоёваны на летней Олимпиаде в Пекине и одна на летних Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года было завоёвано одно золото.

В ХХУ летних Олимпийских играх в Барселоне (Испания, 1992) 4 представителя Таджикистана выступали в составе объединенной олимпийской дружины стран СНГ. Тогда помимо «золота» Андрея Абдувалиева (1-е место в метании молота), успеха добились Андрей Васильев (4-е место в стрельбе из винтовки по движущимся мишеням), Вадим Шикарев (5-е место в стрельбе из лука) и Василий Соков (9-е место в тройном прыжке).

На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне Таджикистан представляли 16 спортсменов: Дилшод Назаров (легкая атлетика, метание молота), Фарход Неъматов (таэвон-до ВТФ, 80 кг), Алишер Гулов (таэквон-до ВТФ, +80 кг), Расул Бокиев (дзюдо, 73 кг), Парвиз Собиров (дзюдо, 90 кг), Николай Ноев (вольная борьба, 55 кг), Зелимхан Юсупов (вольная борьба, 66 кг), Юсуп Абдусаломов (вольная борьба, 84 кг), Искандари Рустам (вольная борьба, 96 кг), Анвар Юнусов (бокс, 56 кг), Собирджон Назаров (бокс, 75 кг), Джахон Курбонов (бокс, 81 кг), Мавзуна Чориева (бокс, 60 кг), Владислава Овчаренко (бег, 100 и 200 м), Катерина Измайлова (плавание, вольный стиль, 50 м) и Сергей Бабиков (пневматическая стрельба из пистолета, 10 и 50 м).

В Лондоне единственную медаль в копилку сборной Таджикистана принесла Мавзуна Чориева. Она в соревнованиях по боксу среди женщин в весовой категории до 60 кг завоевала бронзовую медаль.

Первую золотую медаль в составе сборной независимого Таджикистана завоевал в Рио-де-Жанейро в 2016 году метатель молота Дилшод Назаров с результатом 78,68 метров.

На этой олимпиаде выступили шесть спортсменов Таджикистана – Анвар Юнусов (бокс, весовая категория до 60 кг), Комроншохи Устопириён (дзюдо, весовая категория до 90 кг), Олим Курбонов и Анастасия Тюрина (оба в плавание на 50 метров вольным стилем), Мухаммадмурод Абдурахмонов (дзюдо, весовая категория более 100 кг) и Кристина Пронженко (бег на дистанцию 200 метров). Однако никаких достижений на этой Олимпиаде эти спортсмены не добились.

