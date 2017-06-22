В Душанбе выпущена книга о вкладе таджикского народа в победу над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

В сборник, подготовленный Холикназаровым Х.Х, Акрами З.И и Хабибовым А.Х. (редакционная коллегия), а также Гафуровым А.М и Батыршиным Ф.Ф. (ответственные редакторы), вошли материалы научно-практической конференции, посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конференция прошла в Душанбе 5 мая 2017 года, в канун празднования Дня Победы. В ней участвовали представители научных организаций и вузов республики. Ученые и общественные деятели представили широкий круг мнений, связанные с участием жителей Таджикистана в ВОВ.

Организаторами мероприятия выступили Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Институт истории, археологии и этнографии им.А.Дониш Академии наук Республики Таджикистан, а также Общественное движение «Друзья России».

Из 1 миллиона 250 тысяч таджикистанцев более 300 тысяч – фактически каждый четвертый – с первых дней войны, в т.ч. добровольцами, ушли на фронт и мужественно сражались за Родину. Более 92 тысяч из них не вернулись с войны. 55 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями. 54 участника были удостоены высшей награды СССР – Золотой звезды Героя Советского Союза. Это - Негмат Карабаев, Туйчи Эрджигитов, Домулло Азизов, Исмоил Хамзаалиев и другие.

Тысячи жителей Таджикской ССР работали на заводах Урала, Сибири и Поволжья. В самой республике были развернуты 29 эвакуационных госпиталей, в которых за годы войны прошли лечение и встали на ноги более 150 тысяч человек. В Таджикистан были эвакуированы промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, драматические театры и детские дома. Многие из около 45 тысяч прибывших сюда с охваченных войной территорий страны советских граждан нашли приют в обычных таджикских семьях.