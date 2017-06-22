После Кубка конфедераций нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обсудит условия своего контракта с «Пари Сен-Жермен».

​Роналду получил предложение от «Пари Сен-Жермен» и собирается его принять, сообщает Marca,

Газета.ру пишет, что на будущей встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом португалец собирается обсуждать не условия, на которых он мог бы остаться в «Реале», а условия, на которых он из клуба уйдет. Эта встреча состоится сразу после окончания Кубка конфедераций.

"Пари Сен-Жермен", по сведениям Marca, готов предложить за Роналду €200 млн. В этом случае «Реал» будет готов отпустить португальца, так как маловероятно, чтобы через год ему удалось продать футболиста за ту же сумму. Однако Перес намерен попробовать уговорить Роналду отклонить предложение парижан и остаться в мадридском клубе.



Помимо «ПСЖ», на Роналду претендуют также несколько китайских клубов. Кроме того, вернуть португальца готов и «Манчестер Юнайтед».



В начале июля Роналду объявил руководству «Реала», что намерен покинуть клуб. Португалец был недоволен тем, что клуб не поддержал его публично в конфликте с прокуратурой Испании, которая обвиняет Роналду в неуплате налогов. Футболист ожидал, что топ-менеджеры клуба публично выразят ему свою поддержку, в то время как «Реал» лишь на официальном сайте сообщил, что считает игрока ни в чем не виновным. После этого Роналду объявил, что намерен покинуть Испанию.



Роналду косвенно подтвердил намерение уйти из «Реала», сменив фото профиля в Instagram. Если ранее на фото в профиле он был в форме «Реала», то теперь там фото футболиста в форме сборной Португалии.

Прокуратура Испании 13 июня выдвинула против Роналду обвинение в неуплате налогов. Налоговая служба Испании утверждает, что с 2011 по 2014 год Роналду не заплатил в казну налогов на общую сумму €14,7 млн. Представители прокуратуры считают, что Роналду сознательно использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, с тем, чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ. Роналду выплатил добровольно €6 млн, однако прокуратура все равно выдвинула официальные обвинения.



«Реал» поддержал своего футболиста и подтвердил, что Роналду выполнял все налоговые обязательства после прихода в клуб. При этом, по сообщению El Confidencial, мадридский клуб обратился к испанским СМИ с просьбой не иллюстрировать новости о налоговых претензиях к Роналду фотографиями, на которых португалец одет в форму «Реала».



За последние 12 месяцев Роналду завоевал с «Реалом» и сборной Португалии шесть титулов. Он стал чемпионом Европы, чемпионом Испании, получил «Золотой мяч», был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, выиграл клубный чемпионат мира и победил в Лиге чемпионов.