Экс-заместитель министра водного хозяйства Камолиддин Нуралиев – отец замглавы Нацбанка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева, который является мужем Озоды Рахмон - старшей дочери президента РТ, погиб сегодня в автокатастрофе. ДТП произошло в районе Дангара несколько часов назад.

О трагической гибели родственника президента сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Назири Нусрат. В МВД РТ уже подтвердили данную информацию. Подробности происшествия будут сообщены позднее.

Со ссылкой на родственников покойного, Назири Нусрат сообщил, что 70-летний Камолиддин Нуралиев будет похоронен завтра в Дангаринском районе.

Камолиддин Нуралиев в 2006 году был назначен первым заместителем министра мелиорации и водного хозяйства РТ, и в 2009 году по указу президента Эмомали Рахмон был отправлен на пенсию.

На совместном годовом заседании Международной инженерной академии и Инженерной академии России, которое прошло 15 мая 2015 в Москве, двое представителей Таджикистана – вице-премьер страны Азим Иброхим и бывший заместитель министра водного хозяйства Камолиддин Нуралиев были избраны академиками.