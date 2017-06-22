Генерал-полковник Владимир Зарудницкий инспектирует воинские части и подразделения 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане. Он оценит боеготовность оружия и личного состава. Проверка затронет и российские миротворческие подразделения, ранее переброшенные в регион для обучения на незнакомых полигонах.

ТРК «Звезда» со ссылкой на пресс-секретаря ЦВО сообщает, что Заруднийкий в ходе визита в Таджикистан также проведет встречи с руководящим составом министерства обороны Таджикистана, на которых будет обсуждена обстановка на Центрально-азиатском стратегическом направлении и дан анализ итогов завершившегося учения «Душанбе-Антитеррор–2017» в Таджикистане.

Стороны также затронут вопросы выработки мер по дальнейшему повышению оперативной совместимости органов управления и войск двух армий.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, подразделения на территории Казахстана.