Международный олимпийский комитет осенью намеревается ввести санкции против России за нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. «Мы хотим это сделать как можно быстрее», — говорит Томас Бах, сообщает РБК.

Как бы ни были значительны превентивные меры, которые может принять Россия в отношении борьбы с допингом, она не сможет избежать санкций. Об этом в интервью New York Times заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», — заявил Бах. Он заметил, что «нельзя просто забыть, что случилось в Сочи». «Мы ясно дали понять, что за прошлое — то, что там случилось — нужно ввести санкции», — добавил глава МОК.

Он не стал оценивать суровость санкций, утверждая, что две олимпийские комиссии все еще изучают случаи нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами и чиновниками. Комиссии основываются на докладах Ричарда Макларена, которые вышли в двух частях. В первой части, опубликованной в июле 2016 года, говорилось, что министерство спорта сокрыло применение допинга российскими спортсменами. Во второй утверждалось, что в министерстве существовал «институциональный заговор»​, а замглавы министра спорта Виталия Мутко Юрий Нагорных был причастен к манипуляциям с допинг-пробами россиян.

В докладах Макларен приходит к выводу, что на Олимпиаде в Сочи присутствовали фальсификации допинг-проб спортсменов, завоевавших четыре медали, а также шести паралимпийцев. В Минспорте России наличие госпрограммы по поддержке допинга опровергали, Мутко обвинения Макларена называл «невозможными в принципе».

Несмотря на то, что комиссии примут во внимание проводимые в России реформы, Бах объяснил, что наказание неизбежно. Он надеется, что санкции будут введены до октября 2017 года «в крайнем случае», когда начнется квалификационный этап зимних Олимпийскийх игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы хотим это сделать как можно быстрее», — сказал Бах. «Чтобы подобрать соответствующие санкции, мы должны понять как глубоко идут корни этой системы».

По словам Баха, МАК с одной стороны видит президента России, который говорит: «Да у нас есть проблема, мы должны это признать», а с другой «некоторых чиновников или депутатов, который пытаются все игнорировать».

В марте 2017 года президент Владимир Путин признал, что российская антидопинговая система «не сработала», и призвал российских чиновников учесть результаты расследования независимой комиссии Ричарда Макларена. В то же время он указал на существование «промахов» в его работе.

До этого Путин предлагал создать комиссию для разбирательств по допингу и ввести уголовное наказание за склонение спортсменов к применению запрещенных препаратов.

Предложенная президентом Независимая Общественная Антидопинговая Комиссия была создана, в мае 2017 года она утвердила план борьбы с допингом в России.