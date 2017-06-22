Министр сельского хозяйства Таджикистана Саттори Иззатулло и посол Казахстана в РТ Нурлан Сейтимов обсудили вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, а также ратификацию Устава Исламской организации по продовольственной безопасности Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства, расширения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и сельхозтехники, сообщили «АП» в диппредставительстве Казахстана в Таджикистане.

Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в области семеноводства и селекции животноводства, в том числе поставок в Таджикистан элитных семян картофеля, генетического материала и высокопродуктивных племенных животных казахской белоголовой породы.

Наряду с этим, стороны отметили, что обеспечение населения продуктами питания и продовольственной безопасности является одной из приоритетных задач двух государств.

Посольство Казахстана в Таджикистане

Нурлан Сейтимов выразил надежду, что таджикская сторона в ближайшее время ратифицирует Устав Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Организации исламского сотрудничества (ОИС), которую Таджикистан подписал 28 апреля 2016 года в Астане в рамках учредительной сессии Генеральной Ассамблеи ИОПБ.