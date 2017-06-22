Накануне Иди Рамазон жителей Таджикистана беспокоят разговоры о том, что власти намерены ввести ограничения относительно празднования мусульманских праздников. Хотя в Комитете по делам религии говорят, что есть всего лишь рекомендации не быть расточительными во время праздников. Но, как показывает практика, очень часто рекомендации плавно перетекают сначала в негласные запреты, а потом и в официальные.

Комитета по делам религии, упорядочению обычаев и традиций Таджикистана упорно утверждает, что никаких ограничений по размеру дастархана, ид-гардак (детские праздничные гуляния) нет. Есть всего лишь рекомендации – не заниматься расточительством на мусульманский праздник и больше присматривать за детьми.

Но страсти подогреваются тем, что о необходимости ввести регулирование в отношении мусульманских праздников говорят граждане страны, которым представилась возможность выступить в программе «Свободный микрофон». Причем таких выступающих с предложением о «танзиме» с каждым днем становится все больше.

Как пояснили в Комитете по делам религии, главная цель этой программы - собрать у населения рекомендации для внесения поправок в закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов».

«Это что-то своего рода общественных обсуждений. Каждый может подойти к микрофону, который устанавливается в общественных местах, и высказать свое предложение по внесению изменений в закон об упорядочении традиций и обрядов. Программа выходит на всех государственных телеканалах ежедневно», - пояснил пресс-секретарь комитета по делам религии Афшин Муким.

Для чего собираются эти рекомендации, кто и когда донесет их до президента, читайте в свежем номере газеты «Азия-Плюс», который уже в продаже.