Душанбе и Ташкент могут стать городами-побратимами. В столицах двух республик также планируется открытие «Торговых домов».

Столицы Таджикистана и Узбекистана намерены стать городами-побратимами. Об этом было отмечено на встрече мэра Душанбе с делегацией Узбекистана во главе с вице-премьером РУ Улугбеком Розукуловым. Встреча, как сообщает пресс-служба столичной администрации, прошла в Душанбе 21 июня.

В рамках установления братских связей между городами в Душанбе будет открыт «Торговый дом Ташкента», а узбекской столице – «Торговый дом Душанбе».

Также на встречи было обсуждено нынешнее сотрудничество и его перспективы. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос налаживания торгово-экономического сотрудничества между Душанбе и хозяйственными субъектами Узбекистана.

Стороны выразили заинтересованность открытию в ближайшее время совместных предприятий по машиностроению, легкой промышленности, по изготовлению бытовых и хозяйственных товаров.

20 июня в Душанбе прошли переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана. Возглавляли делегации первый вице-премьер РТ Давлатали Саид и вице-премьер РУ Улугбек Розикулов.

На встрече присутствовали бизнесмены двух стран, которые предложили представителям правительств Узбекистана и Таджикистана, для успешного развития двухсторонних торгово-экономических отношений, отменить или упростить введенный в 2000 году визовый режим между двумя государствами.

Отмечалось, что на сегодняшний день на границе двух государств функционируют всего два КПП. Бизнесмены подняли вопрос об открытии дополнительных контрольно-пропускных пунктов на таджикско-узбекской границе.

Кроме того, было также предложено снизить стоимость авиабилетов на самолеты, курсирующие между Ташкентом и Душанбе.

На переговорах стороны наметили пути наращивания сотрудничества сторон в экономической составляющей, и вложение взаимных инвестиций в экономику государств.

Также отмечалось, что в последнее время набирает обороты объем товарооборота между двумя государствами: только за пять месяцев текущего года их объем составила свыше 70 миллионов долларов США. Данный показатель за весь период 2016 года составил чуть более 69 миллионов долларов США, что почти в 6 раз больше по сравнению с 2015 годом.

В ближайшее время на территории колхоза «Россия» в пригороде Душанбе будет начато строительство центра по продаже узбекских автомобилей выпускаемых под торговым брендом «Равон». Строительство центра берет на себя узбекская сторона.

Договоренности о строительстве автоцентра были достигнуты еще в апреле 2017 года во время первого таджикского бизнес-форума. Тогда автомобилестроительная компания «Узавтосаноат» подписала соглашения о поставке своей продукции с таджикскими компаниями «Лесинвест» и «Тадж Моторс». Общая сумма соглашений составляет 1,8 миллионов долларов, срок сотрудничества – 2017-2018 годы.

«Узавтосаноат» и контролируемые этой компанией предприятия подписали еще четыре документа по поставкам автозапчастей с различными таджикскими компаниями. Стоимость этих контрактов пока уточняется.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus