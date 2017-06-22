250 детей, проживающих в школе-интернате в Душанбе, смогли радостно поплескаться в воде, поиграть с аниматорами и получить подарки. Это праздник - «День маленьких сердец» детям, оставленным на попечение государства, подарили компания «Рахш Такси» и акваклуб «Дельфин».

21 июня в честь Священного месяца Рамазан компания «Рахш Такси» и акваклуб «Дельфин» провели благотворительную акцию для 250 воспитанников школы-интерната №1 города Душанбе. Такую акцию в рамках своего благотворительного проекта «День маленьких сердец» компания «Рахш Такси» проводит впервые. Весь этот проект будет направлен на поддержку детей-сирот и детей из малоимущих семей.

Среди деток, которые впервые увидели аквапарк, есть круглые сироты. Для них, возраст которых от 13 до 17 лет, это был действительно праздник. Детей и их воспитателей в этот день в Акваклубе «Дельфин» ждали водные процедуры, игры с аниматорами развлекательных центров «Мадагаскар», «Аладдин» и команда «Алегрия», вкусный обед и различные подарки.

Детям были предоставлены все атрибуты для купания: купальники, полотенца, и конечно 25 инструкторов, которые наблюдали за детками, пока они находились в воде. Все остальное свободное время, в том числе во время обеда, ребят развлекали еще 25 волонтеров.

В музыкальной и творческой части всей программы проводились конкурсы, викторины, и каждого победителя обязательно ждали призы. Детям вручили 10 подарочных карточек от ООО «Фудмастер» на посещения детского развлекательного комплекса «Алладин», 10 сертификатов на разовое посещение фитнес-клуба X-Fit и 3 подарочных купона на посещение акваклуба «Дельфин».

Главная цель, поставленная организаторами в этот день, подарить день радости юным сердцам была выполнена.

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Сотрудники дома-интерната выразили благодарность и надежду на дальнейшее сотрудничество, а также поддержу их воспитанников.

«Ребята были очень довольны. Мы очень надеемся, что наш вклад в рамках проекта «День маленьких сердец» украсил один день в жизни детей», - говорит Тахмина Бахронова, руководитель по развитию компании «Рахш Такси».

«Рахш Такси» планирует продолжить подобные благотворительные программы в надежде привлечь внимание общественности и бизнес-структур к проблемам детей из детских домов.

«Ведь вместе мы сможем сделать многое для этих деток», - добавила Тахмина Бахронова.

Организаторы также выразили благодарность Отделу ГАИ города Душанбе, КГУП «Автобус 1» г. Душанбе, врачам клиники «Нурафзо», представительству авиакомпании «Уральские Авиалинии», компании «Абдулло Медиа» и фотографу Хусраву Зухурову. Также неоценимую помощь оказали компании ООО «Таком», «Скай Тур» и «Сомон Сеть».

Мороженным в неограниченном количестве, напитками, коктейлями, едой и сладостями детей порадовали компания ООО «Кока-Кола», Отель «Шератон Душанбе», компания «Эскимо-Мастер», магазин «Шохмансур» и Кафе «Мерве».