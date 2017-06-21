Мы спросили у столичного ресторатора Маъруфа Бабамуратова о тонкостях, на которые стоит обратить внимание при выборе банкетного зала для проведения свадьбы. Некоторые советы удивили.

Знакомьтесь, душанбинский ресторатор - Маъруф Бабамуратов, директор ресторана «Дунё». За его плечами многолетний опыт проведения свадебных банкетов; за все эти годы Маъруф научился обращать внимание даже на мелочи, от которых зависит общий успех мероприятия. Своими профессиональными советами он поделился с «АП».

Требуйте тщательную уборку площадки перед входом в зал

Идеальный банкетный зал – это тот, куда невеста в длинном платье, со шлейфом и на каблуках пройдет грациозной походкой, соответствующей важности момента. И куда, гости - тоже на каблуках и, возможно, в таких же длинных платьях, пройдут не менее торжественно, чем главная героиня церемонии.

То есть, банкетный зал должен находиться в доступном месте, куда без труда доберется автомобиль. Вы же не хотите провести свой главный день в душных пробках? А еще, что немаловажно, территория вокруг ресторана должна быть благоустроена.

Например, в нашем ресторане «Дунё» мы моем площадку перед рестораном, чтобы гости мероприятия могли выйти из машины, не испачкав подол платья и не испортить себе настроение. Это элементарная практика: за несколько часов до начала мероприятия готовить не только зал, но и территорию вокруг. Так что, выбирайте зал, к которому легко подъедет свадебный кортеж, и не стесняйтесь просить, чтобы площадку перед рестораном вымыли, как следует.

И еще: обратите внимание на наличие парковочных мест для автомобилей.

Выбирайте интерьер в светлых тонах

Во-первых, интерьер банкетного зала, выполненный в светлых тонах, будет гармонировать с цветом платья невесты, а это уже само по себе красиво. Во-вторых, светлые тона создают соответствующую праздничную атмосферу. Но, самое главное, в зале, интерьер которого выполнен в белых или бежевых цветах, легче работать фотографам и операторам. Качество снимков и видео будет намного выше. Вспомните, профессиональные фотосессии, чаще всего, их проводят на белом фоне именно для того, чтобы снимки получились отменными.

Кроме светлых тонов, обратите внимание и на достаточное количество света в зале: помещение должно сверкать. Соответственно, при хорошем освещении выгодно будут выглядеть сервированные столы, конечно, при условии, что посуда на них - красивая, а скатерти – белоснежные.

Добавлю лишь к вышесказанному, что не стоит останавливать свой выбор на ресторане с двумя залами, где в одном едят, а в другом танцуют. Это совершенно неудобное разделение для свадьбы. А еще не забудьте уточнить, будут ли в этот день помимо вашей свадьбы проводиться другие мероприятия. Ну, и само собой, убедитесь в наличии хорошей площадки для танцев, гардероба и чистых туалетов.

1 /12 Ресторан «Дунё» находится по адресу: Колхоз Россия, ул. Яккатут.

Требуйте качественное техническое оснащение

Обязательно обратите внимание на акустику зала и проверьте концертное оборудование, чтобы голоса ведущих и артистов не хрипели в микрофонах, а музыка звучала качественно.

Также следует поинтересоваться, соответствует ли мощность и количество кондиционеров площади и количеству гостей, имеется ли монитор, на который можно будет вывести свадебные ролики и поздравление родственников и друзей, не присутствующих на свадьбе, позволяет ли площадка около заведения и пожарная безопасность провести свадебный салют и фейерверки.

Постарайтесь удовлетворить 12 разных вкусов

Теперь о самом главном – о свадебном меню. Наш народ любит поесть сытно и вкусно в любое время года, так что рассчитывать на то, что в жаркие месяцы можно обойтись легкими закусками – не стоит. Первые блюда почти не пользуются спросом, лучше остановиться на двух основных вторых блюдах. Никаких изысканных, маленьких порций – за это администраторов наших ресторанов попросту сожгут на костре.

Летом стоит быть особенно аккуратными с выбором салатов. Блюда с использованием майонеза и морепродуктов в первой группе риска, их количество лучше ограничить и заменить другими вариантами.

За одним столом, как правило, сидит 12 персон, значит, мы имеем 12 вкусов. Ваша задача заключается в том, чтобы удовлетворить все 12 предпочтений, т.е. разнообразие закусок на столе должно соответствовать количеству персон.

И вообще, кухня и обслуживание — самое важное качество ресторана. Пусть молодожены обязательно поужинают здесь вместе, чтобы оценить все критерии. Зачастую в ресторанах существуют отдельные свадебные предложения по кухне. Уточните, что в них входит и каким коронным блюдом славится ресторан.

Кстати, обратите внимание на такие важные детали: размер порций, с каким интервалом подаются горячие блюда, как часто меняют посуду и столовые приборы, а также какое количество гостей обслуживает один официант (по правилам, один гарсон на 12 гостей).

Смело просите разрешения принести свой алкоголь

При встрече с администратором зала, обязательно, выясните следующие моменты: какова минимальная стоимость заказа на одного человека и каков размер залоговой суммы. Но, помните, что залог, в случае отказа от проведения торжества, сгорит и на это есть свои причины: если вы отказываетесь от намеченной даты, подобрать других клиентов на этот день, возможно, не получится, и ресторан терпит убытки. Кроме того, подготовка к вашему мероприятию начинается задолго до его проведения и несет с собой траты.

Смело спрашивайте у администратора о том, можно ли приносить свой торт и алкоголь на торжество. Это совершенно стандартный вопрос и чаще всего душанбинские заведения идут навстречу своим клиентам.

С чувством, с толком, с расстановкой

Подумайте, какую расстановку столов предполагает зал ресторана. Посоветуйтесь с администратором - его опыт работы с другими клиентами подскажет, какое планирование пространства будет самым эффективным.

Заодно ознакомьтесь с портфолио мероприятий, которые проходили в ресторане. По возможности найдите отзывы. Вам повезет, если ресторан практикует декор зала и выпечку торта. Это сэкономит немного времени и ваш бюджет. Если оформлять зал придётся самостоятельно, договоритесь заранее, когда декораторы могут приехать на место (если, конечно, вы воспользуетесь их услугами).

А еще, закажите отдельный столик и угощения для тех, кто будет работать на свадьбе целый день — для музыкантов, фотографа, видеооператора, тамады. Присутствие на свадьбе детей также предполагает отдельный столик, детское меню и, в целом, изменений в основном сценарии мероприятия. После обсуждения этих и других вопросов, будет лучше заключить с рестораном договор. В нём пропишите все важные мелочи. Это убережёт вас от возможных рисков.

Ресторан «Дунё» находится по адресу: Колхоз Россия, ул. Яккатут.

Контактные телефоны: +(992) 918 67 27 27

Вы также можете посмотреть банкетный зал ресторана «Хайёт», который находится по адресу: ул. Ниссор Мухаммади 87 (ориентир Газпром-Таджикистан)

Контактные телефоны: +(992) 918 67 27 27