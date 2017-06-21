Таджикистан намерен выпустить государственные ценные бумаги на общую сумму в 1 миллиард долларов для реализации на международных финансовых рынках. Данное предложение правительства о выпуске бумаг одобрили депутаты нижней палаты парламента.

Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана одобрили 21 июня предложение правительства «о выпуске государственных ценных бумаг для обращения на международных финансовых рынках».

«Речь идет о привлечении финансовых ресурсов на реализацию стратегического проекта – строительства Рогунской ГЭС. В январе 2017 года была создана специальная рабочая группа, которая вела переговоры с международными финансовыми институтами, рейтинговыми компаниями, агентствами по продажам ценных бумаг и агентствами по предоставлению юридических услуг», - сообщил депутатам заместитель министра финансов РТ Джамшед Нурмахмадиен.

По его словам, ценные бумаги будут продаваться на международных финансовых рынках США по соответствующему американскому законодательству.

«Мы уже договорились с рейтинговой компанией Moody’s Investors Service. Как минимум, мы должны получить заключение двух рейтинговых компаний по финансовому состоянию, объему ВВП и другим критерием. Второй такой компанией, с которой ведутся переговоры, является рейтинговая компания SNP», — сообщил замминистра.

По его словам, достигнута договоренность с одной из компаний по вопросу размещения и продажи ценных бумаг. Продажа государственных ценных бумаг будет налажена в 2018 году. «Прибыль компаний и частных лиц, которые будут покупать эти ценные бумаги, составит примерно 7,5-8 процентов», - уточнил Нурмахмадиен.

Относительно рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации государственных ценных бумаг, глава парламентского комитета по финансам и бюджету Шариф Рахимзода заявил, что «может увеличиться размер внешнего долга – это один из рисков». Замминистра финансов пояснил, что у Таджикистана есть пороговая отметка, по которой размер внешнего долга не должен превышать 40% к ВВП. В настоящее время этот показатель составляет 35%.

Ранее представители рейтинговой компании Moody’s Investors Service ознакомились с ходом строительных работ на Рогунской ГЭС.

Специалисты Moody’s Investors Service, прибывшие в Душанбе, должны определить рейтинг финансовой устойчивости Таджикистана за 2016 год.

Сотрудничество Таджикистана с агентством Moody’s Investors Service налажено с 2013 года в целях определения суверенного рейтинга страны для дальнейшего мониторинга.

В рамках визита в Душанбе представители Moody’s планируют провести встречи с руководителями министерств и ведомств страны, а также постоянными представителями АБР, МВФ, ВБ и главами посольств США и РФ.