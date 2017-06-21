Семнадцать субъектов России обратились в правительство с просьбой о выходе из государственной программы по добровольному переселению соотечественников, сообщил 20 июня первый замглавы МВД, курирующий вопросы миграции, Александр Горовой на заседании в Совете Федерации (СФ), сообщает «Фергана».

По его словам, в 2017 году программа по добровольному переселению соотечественников «начала хромать», передает ТАСС. «Более 650 тысяч соотечественников приняты из других государств. В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились в правительство России с просьбой вывести их из этой программы», - сказал он.

Горовой отметил, что подобная ситуация свидетельствует не только об экономических вопросах «некуда расселить, негде предоставить рабочие места», но «и, возможно, о демографических рисках, которые мы приняли в эту программу».

Ещё в январе 2017 года Александр Горовой направил в правительство России просьбу отсрочить до 1 января 2019 года разработку проектов программы по переселению соотечественников в Россию из-за рубежа для 17 регионов, пишет Life. По признанию руководителей данных регионов, они просто не знают, что делать с приезжими, так как и с местным населением проблем хватает. Как отмечают источники Life в аппарате правительства РФ, ранее в соответствии с указом президента Владимира Путина планировалось, что уже в этом году в программе по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа будет участвовать 80 регионов (сейчас в ней участвует 63 региона), среди которых Москва, Петербург, Севастополь, республики Северная Осетия, Дагестан, Адыгея, Ингушетия, Чечня и Московская, Владимирская, Кировская, Ивановская области и другие регионы.

Напомним, Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она стала бессрочной. По оценкам экспертов Международной организация по миграции (МОМ), потенциальных участников программы переселения соотечественников, желающих переехать в Россию из стран СНГ, Балтии и стран восточной Европы, насчитывается от 5 до 10 миллионов человек.

На заседании в СФ Горовой также сообщил, что МВД России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий процедуру дактилоскопирования для всех приезжающих в Россию иностранцев по месту их прибытия. «Министерством внутренних дел внесен (в Госдуму) федеральный закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации, как по месту жительства, так и по месту прибывания», - сказал он.

По его словам, работа по ужесточению контроля режима пребывания мигрантов продолжится. Горовой отметил, что «за прошлый год в результате проверки по базам «Папиллон» системой дактилоскопирования выявлено 26 тысяч граждан иностранных государств, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России».

Между тем, вице-спикер СФ Ильяс Умаханов отметил проблему высокой стоимости патентов в некоторых регионах, из-за которой мигранты вынуждены «уходить в тень», передает «Парламентская газета».

«Также отсутствуют чёткие критерии выбора организаций, проводящих комплексный экзамен, что создаёт условия для коррупции и снижает качество тестирования. Не разработаны программы интеграции мигрантов. Все эти вопросы продолжают оставаться в поле нашего зрения и, уверен, в ближайшее время найдут своё решение», - заявил Ильяс Умаханов.