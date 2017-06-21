Проблема трудовой миграции, имеющая место в Таджикистане, как и в других государствах мира, прекрасно известна зарубежным и местным экспертам, и это не считается зазорным. И отдельным чиновникам заинтересованных министерств и ведомств страны необходимо пересмотреть свою ошибочную и непрофессиональную позицию, прежде чем принимать судьбоносные решения касательно трудящихся мигрантов.

В XXI веке миграция стала глобальным процессом, охватившим практически все страны и континенты, а также все слои общества. Если в 60-е годы прошлого века всего в мире насчитывалось 75,5 млн мигрантов, то к 2010 году их численность возросла до 214 млн человек. По мнению экспертов ООН, к 2050 году количество мигрантов в мире составит более 415 млн человек, и это лишний раз подтверждает глобализацию миграционных процессов в мире.

Таджикистан, как страна развивающаяся и испытывающая за последние годы большие социально-экономические проблемы, имеющая низкий уровень производства и высокий рост безработицы внутри страны, а также сотни тысяч внешних трудящихся мигрантов, не останется в стороне и будет вовлечен в этот процесс.

Проанализировав миграционную ситуацию в Таджикистане и в мировом масштабе, нельзя отрицать факт глобализации миграционных процессов. Таджикистан занимается вопросами трудовой миграции уже два десятка лет, и с учетом ежегодно растущего количества безработных граждан можно сделать вывод, что проблемы трудовой миграции будут сопровождать нашу страну еще как минимум 30-40 лет и десятилетия будут оставаться актуальными для таджикского общества.

Выжидательная позиция

Ежегодно из Таджикистана за рубеж в поисках трудоустройства выезжают сотни тысяч трудящихся мигрантов, и все они надеются на то, что государство проявит заботу о них и обеспечит социально-правовую защиту на территории страны трудоустройства. Ни одна сфера народного хозяйства Таджикистана не поддерживает в финансовом плане государство и общество страны так, как трудовая миграция. Только за последнее десятилетие сумма денежных переводов трудящихся мигрантов составила 27 млрд 22 млн долларов США, что подтверждает неоценимый вклад мигрантов в социально-экономическое развитие страны и общественно-политическую стабильность в Таджикистане.

Вопросы сотрудничества и государственного управления миграционными процессами являются наиболее важными для Таджикистана, учитывая ежегодно возрастающие миграционные потоки граждан. За последние два десятилетия принят ряд законов и нормативных актов в области миграции, которые дали возможность в определенной степени упорядочить миграционные процессы. Однако национальное законодательство, в силу меняющейся миграционной политики и характера миграции во многих государствах, важно постоянно совершенствовать и одновременно развивать сотрудничество со странами-партнерами в сфере миграции, чтобы создать благополучные условия мигрантам, ради которых принимаются эти законодательные акты.

В этом вопросе уполномоченный госорган страны по вопросам миграции в лице Министерства труда, миграции и занятости населения занимает явно выжидательную позицию. Ибо еще в 2013 году были подготовлены два законопроекта: проекты законов «О трудовой миграции» и «О частных агентствах занятости». К сожалению, их судьба уже четвертый год неизвестна. А ведь относительно принятия законопроектов были особые поручения Президента Таджикистана в Послании 2015 года и Плане мероприятий по решению проблем в области трудовой миграции от 3 мая 2013 года, утвержденном Президентом страны.

После 2015 года страна не стала принимать среднесрочную программу или стратегию по решению проблем внешней трудовой миграции. В такой ситуации ухудшается межведомственная координация и, хуже всего, нарушается механизм правовой защиты трудящихся мигрантов.

Надежды пока не оправдываются

В конце февраля 2017 года состоялся официальный визит Президента России В.В. Путина в город Душанбе, подававший большие надежды для граждан Таджикистана и, прежде всего, трудящихся мигрантов. К сожалению, по вопросам трудовой миграции межправительственных соглашений подписано не было. Вместо этого подписали Соглашение между Министерством труда, миграции и занятости населения РТ и Министерством труда и соцзащиты РФ о сотрудничестве. По инициативе Президента Таджикистана был обсужден вопрос амнистии трудящихся мигрантов, на основании чего в России была проведена миграционная амнистия для граждан РТ, и 106 тысяч наших граждан, находящихся в списках «запретников», были амнистированы.

Относительно вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Россией в области миграции можно отметить, что еще к 2013 году были разработаны и согласованы сторонами для принятия 5 проектов межправительственных соглашений, а именно: О сотрудничестве в области миграции, Об организованном наборе, О реадмиссии, О правовом статусе представительств миграционных служб сторон на территориях друг друга, О сотрудничестве в области социального обеспечения (пенсионного страхования).

Однако и эти документы, направленные на облегчение участи трудящихся мигрантов, годами не продвигаются из-за инертности и непрофессионального подхода соответствующих министерств и ведомств Таджикистана.

В этом плане можно отметить более активную и продуктивную работу бывшей Миграционной службы при Правительстве РТ, которая имела право законодательной инициативы и постоянно вносила злободневные вопросы трудовой миграции на рассмотрение Правительства. За 3 года ее деятельности (2011 – 2013) было подписано три межправительственных соглашения: первое - Соглашение между Правительством РТ и Правительством Республики Беларусь в области трудовой миграции, второе - Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ об освобождении граждан РТ от постановки на учет на территории РФ в течение 15 дней, третье - Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ об осуществлении трудовой деятельности гражданами сторон на территории друг друга сроком до 3 лет.

Миграционная служба как отдельная структура

С ноября 2013 года уполномоченным государственным органом РТ по вопросам миграции является Министерство труда, миграции и занятости населения, и за прошедшие 4 года не было подписано ни одного межправительственного соглашения. Данное министерство перегружено другими, также важными сферами деятельности, каковыми считаются вопросы труда, занятости населения, профессионального образования безработных граждан и трудящихся мигрантов и ряд других вопросов. Поэтому вышеназванное министерство физически не может охватить решение всех проблем в области миграции, и они порою остаются на втором плане, что усугубляет положение мигрантов.

Настоящая Миграционная служба входит в систему Министерства труда, миграции и занятости населения РТ и не имеет права законодательной инициативы. Это отрицательно влияет на процессы, происходящие в сфере миграции. В этой связи необходимо выделить Миграционную службу из состава названного министерства, придав ей статус самостоятельного министерства или комитета по миграции и диаспорам. Решение этого вопроса однозначно выправит миграционную ситуацию и даст возможность предупреждения негативных последствий и рисков в области миграции населения.

Изучая концепцию управления миграцией, можно сделать вывод, что для эффективного решения проблем миграции необходимо придерживаться трех основных принципов: первое - выработка гибкой и прозрачной миграционной политики с применением политической воли, второе – наличие совершенного национального законодательства с использованием международных конвенций, третье – административное регулирование миграции посредством дееспособной государственной миграционной структуры. Только такой подход даст положительные результаты.

Не отмахиваться, а решать

К сожалению, в последние годы некоторые чиновники министерств и ведомств Таджикистана считают вопросы трудовой миграции неактуальными для общества и полагают, что этой проблеме не следует уделять особого внимания. Имея такое мнение, они навязывают свою ошибочную точку зрения, что, признавая проблемы трудовой миграции актуальными для Таджикистана, мы понижаем имидж государства в глазах мирового сообщества. Такие выводы могут предлагать только далекие от практики, науки и миграционной политики люди, которые, находясь сегодня на ответственных государственных должностях, не понимая сути вопроса, наносят колоссальный вред и ущерб жизнедеятельности трудящихся мигрантов и членов их семей. А ведь эту категорию граждан представляют сотни тысяч человек, ежедневно ожидающих от своего государства действенной поддержки и понимания.

Проблема трудовой миграции, имеющая место в Таджикистане, как и в других государствах мира, прекрасно известна зарубежным и местным экспертам, и это не считается зазорным. Ибо Таджикистан, как молодое государство, в настоящий период времени имеет избытки трудовых ресурсов, чего нет у многих государств мира.

Исходя из этого, отдельным чиновникам заинтересованных министерств и ведомств страны необходимо пересмотреть свою ошибочную и непрофессиональную позицию, прежде чем принимать судьбоносные решения касательно трудящихся мигрантов. Потому что неправильно и необдуманно принятое решение может серьезнейшим образом навредить политике государства в сфере миграции и, как следствие, привести к потере доверия к нему мигрантов и гражданского общества, а этого нельзя допустить.