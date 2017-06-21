В Таджикистане в ночь на 22 июня сегодня наступит ночь Могущества и Предопределения — Ляйлятуль-кадр. Она приходится на 27 день месяца Рамазан. Эта ночь — самая важная ночь в году для каждого мусульманина. Именно в эту ночь Аллах ниспослал пророку Мухаммеду Коран.

В Совете улемов Таджикистана «АП» сообщили, что по календарю Исламского центра Таджикистана в стране сегодня наступит ночь Могущества и Предопределения — Ляйлятуль-кадр: в 2017 году она приходится в ночь на 22 июня.

Точное время наступления ночи Предопределения никто не знает. Согласно Корану, она приходится на одну из десяти последних ночей Рамадана. Некоторые источники указывают, что Ляйлят-аль-Кадр или Ночь Предопределения и Могущества приходится на 27 число Рамазана. Есть источники, говорящие, что Ночь Предопределения может выпасть на 21, 23,25, 27 и последнюю ночь Рамазана. Многие богословы обращают внимание на ночь 26 дня месяца Рамазан, говоря, что это наиболее вероятное время, но не однозначно.

У Ляйлятуль-кадр есть особенности. В эту ночь бывает очень тихо и безмятежно, звезды не падают, погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит как полная луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом.

Лейлят аль-Кадр начинается вечером, как стемнеет и продолжается до самого раннего утра. В течение этого времени мусульмане не спят, а всю ночь молятся. Специальных молитв в эту ночь не существует: верующие просто читают суры из Корана.

О важности этой Ночи говорит и тот факт, что в Коране ей посвящена целая сура "Инна анзалнагу". В Священной книге сказано, что ночь Предопределения лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. А в конце суры говорится, что эта ночь длится до рассвета, то есть любое время этой ночи высоко почитается, начиная с сумерек, заканчивая рассветом.

В эту ночь Аллах принимает решения о судьбе каждого человека, учитывая его желания, высказанные в молитве. Поэтому большинство мусульман в эту ночь приходят в мечеть, где возносят свои молитвы Аллаху и читают Коран.

Если за каждую прочитанную букву Корана в другое время дается одно воздаяние (савоб), в месяц Рамазан - от десяти до тысячи, то в ночь Лейлят аль-Кадр - до 30 тысяч воздаяний за одну прочитанную букву из Священного Корана.