Сегодня, 21 июня Виктору Цою - основателю и лидеру рок-группы "Кино", в которой он пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи, исполнилось бы 55 лет. Он погиб в 1990-м, когда ему было всего 28. На его песнях выросло целое поколение людей. Виктор Цой стал и остается до сих пор величайшей звездой.

Он был настоящим, полноценным кумиром: и в нем самом, и в мало отличимом от него лирическом герое песен «Кино» узнала себя вся страна — по крайней мере, та ее часть, которой на тот момент не исполнилось 40.

Его песни пели везде и все. Под них влюблялись, мечтали, строили планы и верили в завтрашний день.

«Хочу перемен!» — одна из самых популярных песен группы «Кино», которая во время перестройки приобрела отчетливый политический посыл. С тех пор она прочно ассоциируется с протестами, звучит на митингах и акциях самых разных движений, порой даже придерживающихся противоположных взглядов. Политизация текста произошла вопреки воле Виктора Цоя — лидер «Кино» уверял, что эта песня вовсе не про протест.

Виктор Цой за год перед гибелью, 1989 год Галина Кмит/РИА «Новости» 1 /14

В его смерть сложно было поверить в 1990-м году, сложно поверить и сейчас, когда его песни звучат по радио. Звучат так, как будто были написаны вчера. 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.

В Душанбе есть те, кто помнит и чтит рок-искусство, любит Цоя и дает возможность приобщиться к его творчеству остальным. 14 августа 2016 года, накануне 26-ой годовщины гибели известного музыканта, в столице Таджикистана прошел акустический концерт памяти Цоя. Хотя, по большому счету, это было похоже не на концерт, а на один из тех самых квартирников, которые так любил проводить лидер группы «Кино».