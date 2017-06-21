Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне, 20 июня 2017 года

Президент США Дональд Трамп не похож на человека, у которого есть какие-то особые связи с Россией, заявил украинский президент Петр Порошенко после встречи с главой Белого дома.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп не похож на того, кто мог бы иметь какие-то особенные связи с Россией, пишет Газета.ру.

«Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения [с Россией]», — сказал Порошенко.

Кроме того, он поделился своими личными впечатлениями от встречи с Трампом, назвав его замечательным лидером, обладающим большой харизмой и большой политической волей. «Он — большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране», — сказал украинский президент.

Американский президент не стал устраивать главе Украины Петру Порошенко своё фирменное долгое рукопожатие. На это обратили внимание пользователи Twitter, прокомментировавшие видео, снятое на встрече президентов Соединенных Штатов и Украины. На опубликованных в соцсети кадрах можно увидеть, что рукопожатие политиков продолжается всего пару секунд. Такое поведение не является характерным для Дональда Трампа — ранее глава Белого дома не раз привлекал к себе внимание СМИ своим пристрастием к долгим и сильным рукопожатиям.

Встреча Трампа и Порошенко прошла накануне, 20 июня, однако ее можно считать символической, поскольку она продолжалась всего несколько минут, а самого Порошенко Трамп принял во время рабочей встречи с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Также во время разговора двух политиков присутствовал вице-президент США Майк Пенс.

Полноценной беседы между двумя лидерами не состоялось, а после нее американская сторона не сделала никакого заявления для прессы. В отличие от украинских политиков, для которых важен факт того, что Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным.

«Важно, что встреча президента Украины в Белом доме будет раньше, чем визит Путина», — писал в своем твиттере пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Американские конгрессмены подозревают Трампа в связях с Россией, а в самих США ведется сразу несколько расследований о якобы вмешательстве России в выборы президента США с целью помочь победить Дональду Трампу. Глава Белого дома подобные обвинения отрицает, однако на ковер в конгресс уже приходили высокопоставленные чиновники. Например, из-за встреч с российским послом в США Сергеем Кисляком своей должности лишился экс-советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн. СМИ США даже называли Кисляки «вербовщиком шпионской сети», однако против данного определения выступил экс-глава ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате.