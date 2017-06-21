Жанр фантастика, боевик, триллер, приключения

Страна США

Режиссёр: Майкл Бэй

В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Изабела Монер, Стэнли Туччи

Премьера в Душанбе: 22 июня, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.