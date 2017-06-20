В Кремле во вторник прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров были подписаны восемь документов. Министры финансов подписали протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, пишет РБК.



«Было обращение киргизской стороны, чтобы списать, мы пошли навстречу нашим партнерам и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — пояснил РБК министр финансов Антон Силуанов. По его словам, окончательно утвердить соглашение должна Госдума.

Представители военных ведомств подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества, а президенты — декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства.



Визит Атамбаева в Россию — последний для него на посту президента. В октябре в Киргизии пройдут выборы, в которых нынешний лидер принимать участие не может: по конституции страны, принятой после революции 2010 года: возможность пребывания одного человека на посту президент ограничена одним шестилетним сроком.



Государственный визит президента Киргизии продлится до 24 июня, он также посетит Уфу и Казань. Началась программа визита с неформальной встречи с Путиным. По словам российского президента, они обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, региональные и некоторые международные вопросы.



Россия и Киргизия, по словам Путина, «близкие союзники, близкие надежные друзья». Путин выразил надежду, что период нестабильности в Киргизии прошел. «Благодаря усилиям Алмазбека Шаршеновича ситуация не только нормализовалась, но и приняла необратимый характер в направлении позитивного развития», — сказал Путин.

Атаманив в своих выступлениях перед началом переговоров с Путиным и членами делегаций неоднократно благодарил Россию и ее президента за поддержку, особенно в начале его пребывания на посту. Он напомнил, что отношения с Путиным у них начались с недоверия, однако со временем оба «перешли к взаимопониманию».



За шесть лет президенты встречались более 20 раз, нынешняя встреча в Москве — четвертая в этом году. За прошедшие годы отношения с Россией удалось вывести «именно в то русло, в каком они должны быть всегда — русло стратегических отношений, русло дружбы, братства», выразил удовлетворение Атаманив.



Обсудили президенты и развитие сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, в который Киргизия вступила в 2015 году. «Мрачные прогнозы» от вступления не оправдались, сообщил Атамбаев.



По данным Кремля, в январе-ноябре 2016 года товарооборот составил $1,08 млрд, а импорт из Киргизии увеличился на 143% до $159 млн. Вступление Киргизии в ЕАЭС происходило довольно болезненно для киргизского бизнеса и населения. К безусловно позитивным эффектам интеграции в Киргизии относят открытие рынка труда, к негативным — потери для бизнеса, который не смог оперативно переориентироваться с реэкспорта китайских товаров и начать поставлять конкурентоспособную продукцию на рынок ЕАЭС, столкнувшись с рядом барьеров, отмечают эксперта Российского совета по международным делам в докладе «Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году».



В декабре 2016 года Киргизия заявила, что отказывается подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС вместе с еще четырьмя странами — Казахстаном, Россией, Арменией и Белоруссией. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на следующий день комментируя это заявление киргизского лидера, назвал его «абсолютно нормальной рабочей ситуацией». «В основном все положения согласованы были на уровне коллегии, на экспертном уровне. Документ — это тот стакан, который, скорее, полон, чем полупустой», — сказал он.

Путин, после встречи с Атамбаевым 20 июня, в заявлении для прессы напомнил, что Россия оказывает Киргизии значительную финансовую помощь: с 2012 года Москва выделила $255 млн грантами на поддержание бюджетной стабильности, еще $200 млн были выделены на адаптацию Киргизии к условиями работы в ЕАЭС, с 2015 года работает совместный фонд развития, в который Москва внесла $500 млн и 28 проектов уже реализуются.



Президенты, по словам Путина, подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. В декабре прошлого года в январе-ноябре 2016 года товарооборот составил $1,08 млрд, а импорт из Киргизии увеличился на 143% до $159 млн. заявил, что после окончания срока действия договора о пребывании база «должна будет уйти». Срок пребывания базы в 2009 году был продлен на 49 лет.

В феврале Путин заявлял, что российские военные готовы в любой момент покинуть Киргизию, если власти страны решат, что она им больше не нужна.

«Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии», — говорил Путин.​