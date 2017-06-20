Сегодня, 20 июня, во всем мире отмечается Всемирный день беженцев. По данным УВКБ ООН в Таджикистане, сегодня в мире насчитывается свыше 65 миллионов вынужденно перемещенных лиц. Около 34 человек ежедневно вынуждены покидать свою родину вследствие конфликтов и насилия.

«20 июня, во Всемирный день беженцев, мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и мужеству более чем 65 миллионов человек, вынужденных бежать от войны, преследований и насилия. В этот день мы также выражаем признательность тем сообществам и людям во всем мире, которые принимают в свои ряды беженцев и внутренне-перемещенных лиц, предоставляя им безопасное убежище и приветствуя их в своих учебных заведениях, на производственных предприятиях и в своих сообществах», - говорится в обращении Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сделанного по случаю Всемирного дня беженцев.

«Ceгодня мы живем в мире полном неопределенности: экономическая нестабильность, политические потрясения и насилие, происходящие рядом с домом, могут спровоцировать желание закрыть на все это глаза либо закрыть двери наших домов. Но страхи и отстраненность не приведут нас к лучшему - они могут привести лишь к закрытости, отчуждению и отчаянию. Время изменить эту траекторию. Во имя лучшего», - отметил Филиппо Гранди.

По его словам, в многочисленных сообществах по всему миру, включая беднейшие страны, принимающих подавляющее большинство беженцев, представители деловых кругов, религиозных общин, учителя, журналисты и многие другие объединяются для предоставления убежища внутренне- перемещенным лицам, а также способствуют их участию в общественной жизни общества.

«В ходе деятельности УВКБ ООН, зачастую осуществляемой на передовой линии конфликта, мы каждый день являемся свидетелями мужества, упорства и выдающихся способностей беженцев. Потеряв свои дома, работу, а часто и свои семьи - они не сдаются. Они находят возможность начать все с чистого листа. Стремясь участвовать и вносить свой вклад в жизнь общества, они протягивают руку дружбы новым соседям, налаживая контакты и создавая новые возможности. Из нашего опыта знаем, что в благоприятном окружении беженцы приносят решения, а не проблемы. Приобщение беженцев к участию в жизни общества требует открытия нашего разума, сердец и сообществ для беженцев. Этот процесс требует целостного подхода всего общества – включая студенчество, руководителей бизнес структур, спортсменов, активистов, религиозных лидеров, политиков – чтобы совместно разделить ответственность. Но поддержка беженцев не может осуществляться за счет других нуждающихся, cледует расширять поддержку и оказывать ее всем, кому требуется дружественная рука. Яркие примеры такой поддержки можно найти в деревнях, маленьких и больших городах во всех странах на каждом континенте. По мере сил и возможностей, сообщества всего мира оказывают поддержку беженцам, признавая, что когда люди трудятся сообща, в выигрыше оказывается каждый», - подчеркивает Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

«Сегодня, когда мы углубляемся в мысли о судьбах миллионов людей, которые не могут вернуться в родные дома по вечерам, из-за войны или преследований – наступает момент, чтобы задать вопрос всем нам, что может сделать каждый из нас, чтобы преодолеть безразличие или страх и продвигать идею приобщения беженцев к участию в жизни общества, приветствовать беженцев в нашем сообществе и оказывать противодействие укоренившимся в массовом сознании стереотипах о запрете въезда беженцев, а также о маргинализации беженцев и других лиц, покинувших свои родные места. Оказывая поддержку беженцам, мы также выступаем за уважение и этнокультурное многообразие для всех», - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.